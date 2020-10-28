График плановых отключений света на ноябрь в Динском районе

График плановых отключений света на ноябрь в Динском районе
Фото: Кубаньэнерго

График плановых отключений света на ноябрь в Динском районе

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В каких поселениях, на каких улицах и когда грядут плановые отключения света? Время отключения – с 8.00 до 19.00.

Станица Нововеличковская

  • 5 ноября - ул. Бежко;
  • 24 ноября - ул. Шевченко, ул. Садовая.

Станица Воронцовская

  • 17 ноября - ул. Пушкина, ул. Красная;
  • 25 ноября - ул. Пушкина, ул. Красная, ул. Горького.

Станица Новотитаровская

  • 9 ноября - ул. Гоголя, ул. Луначарского;
  • 11 ноября - проезд Луначарского;
  • 27 ноября - ул. Ленина, ул. Советская.

Станица Старомышастовская

  • 6 ноября - ул. Кирова, ул. Карла Маркса;
  • 23 ноября - ул. Ленина, ул. Красная;
  • 26 ноября - ул. Орджоникидзе, ул. Пушкина, пер. Первомайский;
  • 27 ноября - ул. Энгельса, ул. Новая жизнь, ул. Октябрьская, ул.Садовая.

Село Красносельское

  • 18 ноября - ул. Владимирова.

Станица Васюринская

  • 12 ноября - ул. Суворова, ул. Карла Маркса, ул. Запорожская.

Поселок Дорожный

  • 13 ноября - ул. Центральная.

Станица Пластуновская

  • 18 ноября - ул. Средняя, ул. Черноморская, ул. Степная.


Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).

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