График плановых отключений света на ноябрь в Динском районе

В каких поселениях, на каких улицах и когда грядут плановые отключения света? Время отключения – с 8.00 до 19.00.

Станица Нововеличковская

5 ноября - ул. Бежко;

24 ноября - ул. Шевченко, ул. Садовая.

Станица Воронцовская

17 ноября - ул. Пушкина, ул. Красная;

25 ноября - ул. Пушкина, ул. Красная, ул. Горького.

Станица Новотитаровская

9 ноября - ул. Гоголя, ул. Луначарского;

11 ноября - проезд Луначарского;

27 ноября - ул. Ленина, ул. Советская.

Станица Старомышастовская

6 ноября - ул. Кирова, ул. Карла Маркса;

23 ноября - ул. Ленина, ул. Красная;

26 ноября - ул. Орджоникидзе, ул. Пушкина, пер. Первомайский;

27 ноября - ул. Энгельса, ул. Новая жизнь, ул. Октябрьская, ул.Садовая.

Село Красносельское

18 ноября - ул. Владимирова.

Станица Васюринская

12 ноября - ул. Суворова, ул. Карла Маркса, ул. Запорожская.

Поселок Дорожный

13 ноября - ул. Центральная.

Станица Пластуновская

18 ноября - ул. Средняя, ул. Черноморская, ул. Степная.





Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).