Фото: Кубаньэнерго
График плановых отключений света на ноябрь в Динском районе
В каких поселениях, на каких улицах и когда грядут плановые отключения света? Время отключения – с 8.00 до 19.00.
Станица Нововеличковская
- 5 ноября - ул. Бежко;
- 24 ноября - ул. Шевченко, ул. Садовая.
Станица Воронцовская
- 17 ноября - ул. Пушкина, ул. Красная;
- 25 ноября - ул. Пушкина, ул. Красная, ул. Горького.
Станица Новотитаровская
- 9 ноября - ул. Гоголя, ул. Луначарского;
- 11 ноября - проезд Луначарского;
- 27 ноября - ул. Ленина, ул. Советская.
Станица Старомышастовская
- 6 ноября - ул. Кирова, ул. Карла Маркса;
- 23 ноября - ул. Ленина, ул. Красная;
- 26 ноября - ул. Орджоникидзе, ул. Пушкина, пер. Первомайский;
- 27 ноября - ул. Энгельса, ул. Новая жизнь, ул. Октябрьская, ул.Садовая.
Село Красносельское
- 18 ноября - ул. Владимирова.
Станица Васюринская
- 12 ноября - ул. Суворова, ул. Карла Маркса, ул. Запорожская.
Поселок Дорожный
- 13 ноября - ул. Центральная.
Станица Пластуновская
- 18 ноября - ул. Средняя, ул. Черноморская, ул. Степная.
Выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций. Справки по телефону «горячей линии» Россети Кубань 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).
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