График плановых отключений света в районе на февраль

В каких поселениях, на каких улицах и когда планируются плановые отключения электроэнергии смотрите ниже.

Как сообщает Кубаньэнерго, выполнение плановых ремонтных работ позволит улучшить надежность и качество электроснабжения потребителей и снизить вероятность возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций.

Справки по телефону «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф). Работы будут проводиться в период времени с 8.00 до 17.00.





Станица Динская

4 февраля - ул Коммунальная, Динская, Широкая, Перовомайская, пер. Гайдара, пер. Шевцовой, пер. Тюленина, ул. Краснодарская, ул. Заводская, пер. О.Кошевого, ул. Солнечная, ул. Тенистая, ул. Ломоносова, ул. Центральная, ул. Ломоносова, ул. Центральная, ул. Индустриальная, ул. Крестьянская, ул. Лермонтова, ул. Лесная, ул. Сельская, ул. Российская, ул. Автомобилистов, ул. Речная.

6 февраля - ул. Шевченко, ул. Луначарского, ул. Ленина, ул. Коммунальная, ул. Динская, ул. Краснодарская, ул. Кирпмчная, пер Земнухова, пер. Московский

12 февраля - ул. Хлеборобная, ул. Октябрьская, ул. Красная, пер. Морозовой.

13 февраля - ул. Суворова.

18 февраля - ул. Коммунальная, Динская, Краснодарская, ул. Ленина, Шевченко, Луначарского.





Станица Старомышастовская

5 февраля - ул. Орджоникидзе, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Степная, ул. Набережная, ул. Пролетарская, Куйбышева, Краснознаменная, ул. Степная.

11 февраля - ул. Кирова, ул. Крупской, ул. Горького, ул. Энгельса.





Станица Пластуновская

11 февраля - ул. Шевченко, Динская, Калинина, пер. Калинина, ул. Пушкина, ул. Широкая.

24 февраля - ул. Степная, ул. Короткаяул. Степная, ул. Короткая.





Станица Новотитаровская

5 февраля - ул. Заречная, ул.Кирова, ул. Р.Люксембург, ул.Сельская, ул.Советская.

12 февраля - ул. Кирова, ул.Коммунаров, ул.Крупской, ул.Октябьская, ул.Р.Люксембург.

19 февраля - ул. Выгонная, Революционная, Красноармейская, Краснодарская.





Станица Нововеличковская

13 февраля - ул. Перовского, Пионерская, Д.Бедного, Плеханова, Пролетарская, Октябрьская, Петровского, Кавказская.





Станица Васюринская