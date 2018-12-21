График получения пенсий и социальных выплат в новогодние праздники
В связи с предстоящими новогодними праздниками отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиалом ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
Доставка пенсий и других социальных выплат отделениями почтовой связи Краснодарского края будет организована по следующему графику:
Выплатные дни
За какие числа
3 января 2019 года
3-4 января 2019 года
4 января 2019 года
5-6 января 2019 года
5 января 2019 года
7 января 2019 года
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.
Порядок доставки пенсий и других социальных выплат через кредитные организации (банки) в новогодние праздники не меняется. На территории Краснодарского края пенсии и иные социальные выплаты в кредитные учреждения перечисляются с 12 числа. В случае совпадения указанных дат с выходным или праздничным днем перечисление денежных средств осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем.
Комментарии