График получения пенсий и социальных выплат в новогодние праздники

В связи с предстоящими новогодними праздниками отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиалом ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Доставка пенсий и других социальных выплат отделениями почтовой связи Краснодарского края будет организована по следующему графику:





Выплатные дни За какие числа 3 января 2019 года 3-4 января 2019 года 4 января 2019 года 5-6 января 2019 года 5 января 2019 года 7 января 2019 года





Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат через отделения почтовой связи будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

Порядок доставки пенсий и других социальных выплат через кредитные организации (банки) в новогодние праздники не меняется. На территории Краснодарского края пенсии и иные социальные выплаты в кредитные учреждения перечисляются с 12 числа. В случае совпадения указанных дат с выходным или праздничным днем перечисление денежных средств осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим выходным или праздничным днем.