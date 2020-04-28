График работы амбулаторий и поликлиник района в праздники
“Учитывая эпидемиологическую ситуацию, амбулатории и поликлиники района в предстоящие праздничные дни будут работать по особому режиму”, - сообщают в Динской ЦРБ.
2, 4 и 10 мая с 8.00 до 13.00.
Во всех поликлиниках будут принимать дежурный врач-терапевт, врач-хирург (или травматолог), будут обслуживаться вызовы на дому.
В амбулаториях будет работать врач-терапевт.
В женской консультации можно обратиться на прием к гинекологу.
В детской поликлинике детей осмотрит педиатр и также можно будет вызвать врача на дом.
1, 3, 5, 9 и 11 мая с 8.00 до 13.00.
В Динской районной поликлинике и в поликлиниках участковых больниц будут работать дежурные терапевты для приема пациентов с признаками респираторных заболеваний.
Кроме того, можно позвонить на горячую линию Динской ЦРБ: 8 (800) 500-84-86.
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