График работы и телефоны диспетчерских перевозчиков района
Если у вас есть вопросы по поводу общественного транспорта, то вы всегда можете обратиться в диспетчерскую конкретного перевозчика.
“РВС” собрала номера телефонов и график работы диспетчеров организаций, которые обслуживают населенные пункты Динского района.
ООО «Кубаньтранссервис»
№ 107 «Динская – Краснодар».
№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова).
№ 122 «Пластуновская – Краснодар».
№ 127 «Украинский – Краснодар».
Диспетчерская: 8 (918) 167-23-38 (время работы: 4.30 – 22.30).
ООО «СВП»
№ 126 «Старомышастовская – Краснодар».
№ 120 «Новотитаровская – Краснодар».
Маршруты №№ 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 станицы Динской.
Диспетчерская: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30 – 00.00).
ООО «23 BUS»
№100 “Андреевская – Краснодар” (через Найдорф, Нововеличковскую, Новотитаровскую).
№105 «Воронцовская – Краснодар».
№117 «Найдорф – Краснодар».
№121 «Осечки – Краснодар».
Диспетчерская: 8 (918) 311-40-12 (время работы: 9.00 – 18.00).
ООО «Респект»
№ 205 «Динская – OZ Mall».
Диспетчерская: 8 (918)272-91-53 (время работы: 5.50 – 00.00).
ИП Медведев
№ 212 «Динская – Первореченское».
№ 204 «Динская – Васюринская».
№ 205 «Динская – Пластуновская – Украинский».
№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский».
№ 205-А «Динская – Пластуновская».
№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский».
№ 206 «Динская – Агроном».
№ 222 «Динская – Воронцовская».
№ 207 «Динская – Найдорф».
№ 223 «Новотитаровская – Динская».
№ 210 «Динская – Красносельское».
№211 «Динская – Старомышастовская».
Диспетчерская: 8 (961) 584-96-85 (время работы: 5.30 – 20.00).
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