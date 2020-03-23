График работы и телефоны диспетчерских перевозчиков района

Если у вас есть вопросы по поводу общественного транспорта, то вы всегда можете обратиться в диспетчерскую конкретного перевозчика.

“РВС” собрала номера телефонов и график работы диспетчеров организаций, которые обслуживают населенные пункты Динского района.

ООО «Кубаньтранссервис»

№ 107 «Динская – Краснодар».

№ 108 «Динская – Краснодар» (ул. Стасова).

№ 122 «Пластуновская – Краснодар».

№ 127 «Украинский – Краснодар».

Диспетчерская: 8 (918) 167-23-38 (время работы: 4.30 – 22.30).

ООО «СВП»

№ 126 «Старомышастовская – Краснодар».

№ 120 «Новотитаровская – Краснодар».

Маршруты №№ 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 станицы Динской.

Диспетчерская: 8 (938) 486-06-46 (время работы: 4.30 – 00.00).

ООО «23 BUS»

№100 “Андреевская – Краснодар” (через Найдорф, Нововеличковскую, Новотитаровскую).

№105 «Воронцовская – Краснодар».

№117 «Найдорф – Краснодар».

№121 «Осечки – Краснодар».

Диспетчерская: 8 (918) 311-40-12 (время работы: 9.00 – 18.00).

ООО «Респект»

№ 205 «Динская – OZ Mall».

Диспетчерская: 8 (918)272-91-53 (время работы: 5.50 – 00.00).

ИП Медведев

№ 212 «Динская – Первореченское».

№ 204 «Динская – Васюринская».

№ 205 «Динская – Пластуновская – Украинский».

№ 208 «Динская – Пластуновская – Украинский».

№ 205-А «Динская – Пластуновская».

№ 227 «Динская – Пластуновская – Украинский».

№ 206 «Динская – Агроном».

№ 222 «Динская – Воронцовская».

№ 207 «Динская – Найдорф».

№ 223 «Новотитаровская – Динская».

№ 210 «Динская – Красносельское».

№211 «Динская – Старомышастовская».

Диспетчерская: 8 (961) 584-96-85 (время работы: 5.30 – 20.00).