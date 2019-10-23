График работы медучреждений в праздничные дни

В связи с предстоящим празднованием 4 ноября - Дня народного единства нерабочими днями в медицинских учреждениях будут 2, 3, 4 ноября.

Рабочий день для амбулаторно-поликлинических учреждений района 4 ноября с 8 до 15.12, с организацией работы бригады в составе:

врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию пациентов в поликлинике;

врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый по обслуживанию вызовов на дом;

врач-хирург (травматолог);

врач акушер-гинеколог женской консультации;

процедурный кабинет; клиническая лаборатория; рентген кабинет

стоматологическая поликлиника - 2 ноября с 08.00 до 14.30

Водительская комиссия будет работать: 2 ноября с 08.00 до 11.00

За свидетельствами о смерти необходимо обращаться в отделение скорой медицинской помощи

(телефон: 6-15-03)

Вне рабочего времени, больным следует обращаться на приёмный покой больницы или вызывать бригаду скорой помощи.