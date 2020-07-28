График работы МФЦ в поселениях Динского района
Филиал МФЦ в Динском районе информирует жителей муниципалитета о графике работы.
📑Динская
Адрес: Красная, 112
Режим работы:
в понедельник, вторник, среду, пятницу с 8.00 до 18.00,
в четверг с 9.00 до 20.00,
в субботу с 8.00 до 13.00,
в воскресенье выходной.
📑Новотитаровская
Адрес: Ленина, 44.
Режим работы:
в понедельник, вторник, среду, пятницу с 8.00 до 18.00,
в четверг с 10.00 до 20.00,
в субботу с 8.00 до 13.00,
в воскресенье выходной.
📑Васюринская
Адрес: Ставского, 20.
Режим работы:
во вторник, четверг с 8.00 до 18.00,
в остальные дни выходные.
📑Красносельское
Адрес: Ленина, 1в.
Режим работы:
во вторник, среду с 8.00 до 14.00,
в остальные дни выходные.
📑Агроном
Адрес: Почтовая, 14.
Режим работы:
в понедельник, среду с 8.00 до 15.00,
в пятницу с 8.00 до 14.00,
в остальные дни выходные.
📑Нововеличковская
Адрес: Красная, 53.
Режим работы:
во вторник, четверг с 8.00 до 18.00,
В остальные дни выходные.
📑Пластуновская
Адрес: Мира, 26а.
Режим работы:
в понедельник, среду с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
в пятницу с 8.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
в остальные дни выходные.
📑Старомышастовская
Адрес: Советская, 61.
Режим работы:
во вторник, четверг с 8.00 до 18.00,
в остальные дни выходные.
📑Южный
Адрес: Северная, 2.
Режим работы:
в понедельник, пятницу с 8.00 до 18.00,
в остальные дни выходные.
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