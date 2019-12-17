График работы учреждений Динского района в праздники

Медучреждения

В Динской районной поликлинике, поликлинике Новотитаровской районной больницы №1 3 и 6 января 2020 года с 8.00 до 13.00 будут проводить прием врач-терапевт, врач-хирург (травматолог), а также работает обслуживание вызовов на дом.

По назначению врача можно будет пройти рентгенологическое и лабораторное обследования.

3 и 6 января 2020 года с 8.00 до 13.00 в детской поликлинике пациентов примет врач-педиатр, а также при необходимости медицинская помощь будет оказана на дому.

3 и 6 января 2020 года с 8.00 до 13.00 в женской консультации прием проведет акушер-гинеколог.

3 и 6 января 2020 года с 8.00 до 13.00 в поликлиниках и амбулаториях сельских поселений Динского района будет проводиться прием терапевта, педиатра, акушера-гинеколога (в гинекологических кабинетах).

Также можно будет вызвать врача на дом.

Стационары Динской центральной районной больницы, Новотитаровской районной больницы № 1 и Старомышастовской участковой больницы продолжат работу в круглосуточном режиме.

В стоматологической поликлинике (ст. Динская) прием пациентов будет производиться 3 и 6 января с 8.00 до 13.00.

При острой зубной боли 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января 2020 года граждане с 8.00 до 15.00 могут обратиться по телефону отделения скорой медицинской помощи 03 (с мобильного – 103) для организации экстренного приема врача-стоматолога.

В выходные дни 1, 2, 4, 5, 7, 8 января 2020 года с 8.00 до 15.00 организовано дежурство врачей для решения вопросов, связанных с мероприятиями по констатации смерти и выдаче медицинских свидетельств о смерти дежурным врачом.

6 января 2020 года в Динской районной поликлинике будет работать экспертная комиссия по освидетельствованию водителей автотранспорта. Время работы комиссии – с 9.00 до 11.00.

ЗАГС

31 декабря – отчетный день.

С 1 по 8 января – выходные дни.

Первый рабочий день в новом году – 9 января.

Пенсионный фонд Динского района

31 декабря – рабочий день.

Работает согласно производственному календарю: выходные – 1-8 января. Первый рабочий день в новом году – 9 января.

МФЦ

31 декабря – сокращенный рабочий день, с 8.00 до 17.00.

Выходные – с 1 по 8 января. Рабочая неделя начинается с 9 января.