График работы ВОПа на хуторе Карла Маркса. Выезд специалистов.

Каждый день в амбулатории на хуторе Карла Маркса с 8 до 12 ведёт приём Сенчева Е.С.;

педиатр И.В. Попенко - в понедельник, среду;

гинеколог Косян Р.К. - по четвергам.

С понедельника начинает работать дневной стационар (терапевтический).

24 июля будет осуществляться выезд узких специалистов (ЛОР, невролог, окулист, кардиолог, эндокринолог и будет выездной фг).

Предварительно записаться можно в каб.7 или по телефону 89180696044.