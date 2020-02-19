График установки контейнеров для сбора веток в станице Динской
В Динской с 19 по 26 февраля администрация поселения установит бункеры-накопители для сбора веток по разным улицам станицы.
19-21 февраля:
- ул.Жлобы - ул.Украинская;
- ул. Тельмана - ул.Северная;
- ул.Черноморская - ул.Украинская.
21-24 февраля:
- ул. Комарова - ул.Есенина;
- ул. Мичурина - ул. А.Туркина;
- ул. Тельмана, 143 (за ДК).
24 -26 февраля:
- ул. 70 лет Октября - ул. Славянская;
- ул. К.Маркса - ул. Энгельса;
- ул. Ужгородская - ул. Малая.
26-28 февраля:
- ул. Гоголя - ул. Береговая;
- ул. Береговая - ул. Станичная;
- ул. Пластуновская - ул. Береговая.
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