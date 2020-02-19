График установки контейнеров для сбора веток в станице Динской

В Динской с 19 по 26 февраля администрация поселения установит бункеры-накопители для сбора веток по разным улицам станицы.

19-21 февраля:

ул.Жлобы - ул.Украинская;

ул. Тельмана - ул.Северная;

ул.Черноморская - ул.Украинская.

21-24 февраля:

ул. Комарова - ул.Есенина;

ул. Мичурина - ул. А.Туркина;

ул. Тельмана, 143 (за ДК).

24 -26 февраля:

ул. 70 лет Октября - ул. Славянская;

ул. К.Маркса - ул. Энгельса;

ул. Ужгородская - ул. Малая.

26-28 февраля: