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График выдачи пенсии в праздничные дни
В связи с предстоящими новогодними праздниками Отделением Пенсионного фонда российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи Краснодарского края АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.
Доставка пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни января 2020 года в отделениях почтовой связи Краснодарского края:
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.
График выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.
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