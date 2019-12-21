График выдачи пенсии в праздничные дни

График выдачи пенсии в праздничные дни
Фото: ysia.ru

График выдачи пенсии в праздничные дни

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5 часов назад Газета РВСГрафик выдачи пенсийДенис ЖигловДинской районНовости Динского районаПенсионный фонд ДинскаяПенсионный фонд РоссииПенсия

В связи с предстоящими новогодними праздниками Отделением Пенсионного фонда российской Федерации по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи Краснодарского края АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат.

Доставка пенсий и других социальных выплат за праздничные и выходные дни января 2020 года  в отделениях почтовой связи Краснодарского края:

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Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет осуществляться  в  соответствии  с графиком доставки.

График выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.

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