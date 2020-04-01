График выдачи пенсий и соцвыплат в Динском районе
Объявление от центрального почтового отделения Динского района.
Выдавать деньги на почте не будут.
Все, кто ранее получал свою пенсию на почте в кассе, должны позвонить по телефонам: +7(86162)6-20-91, +7(86162)6-29-35 и сообщить о своем местонахождении. Почтальоны принесут их вам на дом.
А тем, кто получает пенсии и пособия на дому, следует ждать их по следующему графику:
- 3 апреля – за 3-4 апреля;
- 4 апреля – за 5-6 апреля;
- 7 апреля – за 7-8 апреля;
- 8 апреля – за 9, 10 апреля;
- 9 апреля – за 11-12 апреля;
- 10 апреля – за 13-14 апреля;
- 11 апреля – за 15-16 апреля;
- 14 апреля – за 17, 19 апреля,
- 15 апреля – за 20-24 апреля.
Почтальоны будут работать в масках и просят пенсионеров встречать их тоже в этом средстве защиты.
Посещать почтовые отделения по району можно будет с 4 апреля, но допуск в отделение в масках, перчатках и по одному человеку на работающее окно.
Комментарии
А можно адреса аптек, где маски продаются? Вчера обошёл несколько, масок нет, о чём говорят объявления на окнах-дверях большинства
Если бы не *Почта россии* подумал бы что фото из чернобыля.......Россия бл..ь((((((