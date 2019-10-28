График выплат пенсий и пособий в праздничные дни

В связи с предстоящим праздничным днем 4 ноября 2019 года, Отделением пенсионного фонда России по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:

За 3, 4 ноября выплаты произведут 2 ноября.

3, 4 ноября — выходные.

5 ноября — за 5 ноября (по графику).

В отделениях почтовой связи края с трехразовой доставкой (понедельник, среда, пятница) выплаты за 3, 4, 5 и 6 ноября будут производить 6 ноября.

Далее - в соответствии с графиком доставки.

Расписание выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.