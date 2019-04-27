График выплат пенсий на майские праздники

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в мае 2019 года, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиалом ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат. С учетом режима работы объектов почтовой связи Краснодарского края, доставка пенсий в мае 2019 года начнется 2 мая 2019 года.

Для отделений почтовой связи Краснодарского края доставка пенсий и других социальных выплат:

Дата Дата доставки пенсии, предусмотренная графиком 2 мая 3, 4 4 мая 5, 6 7 мая 7, 8 8 мая 9, 10 10 мая 11, 12 11 мая 13

Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки.

График выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.

К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи.