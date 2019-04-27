График выплат пенсий на майские праздники
В связи с предстоящими праздничными и выходными днями в мае 2019 года, Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи – филиалом ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат. С учетом режима работы объектов почтовой связи Краснодарского края, доставка пенсий в мае 2019 года начнется 2 мая 2019 года.
Для отделений почтовой связи Краснодарского края доставка пенсий и других социальных выплат:
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Дата
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Дата доставки пенсии, предусмотренная графиком
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2 мая
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3, 4
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4 мая
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5, 6
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7 мая
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7, 8
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8 мая
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9, 10
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10 мая
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11, 12
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11 мая
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13
Далее выплата и доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки.
График выплат через кредитные учреждения (банки) не изменится.
К сведению: в настоящее время в Краснодарском крае проживает свыше 1,6 млн. получателей пенсий, из них 40 % получают пенсию в учреждениях почтовой связи.
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