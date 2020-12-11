График выплаты пенсий за декабрь и начало января

В связи с предстоящими выходными и праздничными днями января 2021 года Динской почтамт информирует о досрочной выплате пенсий за декабрь и за 3-4 января.

График:

15 декабря – за 15 и 16 декабря;

16 декабря – за 17 и 18 декабря;

17 декабря – за 19, 20 и 21 декабря;

18 декабря – за 22, 23 и 24 декабря;

19 декабря выдача пенсий будет производиться только на кассе ОПС по месту жительства;

29 декабря – за 3 и 4 января 2021 года.

Если пенсионера не будет дома и он не получит пенсию в указанные числа, ее можно будет получить 19 декабря на кассе в отделении почтовой связи по месту жительства.

После 19 декабря пенсию за декабрь почта выплачивать не будет.

В случае неполучения ее можно будет получить в январе 2021 года. 30 и 31 декабря пенсия за декабрь и за 3-4 января выплачиваться не будет.

По всем вопросам в части выплаты пенсий и пособий можно обращаться по телефонам Динского почтамта: 6-20-60, 6-28-87, 6-29-77, а также в отделение почтовой связи по месту жительства.