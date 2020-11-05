Гражданин Узбекистана нелегально работал в Южном

В Динском районе продолжаются рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Так, на территории Южно-Кубанского сельского поселения выявлен гражданин Узбекистана, который незаконно там работал без разрешительных документов.

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях:

незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа (ст. 18.10, ч. 3 КоАП РФ);

незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15, ч. 1 КоАП РФ).

Сумма штрафов – 4000 рублей.

Если вы располагаете информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, просьба обращаться по телефонам доверия:

☎️Динское сельское поселение – 6-21-75;

☎️Васюринское сельское поселение – 31-2-66;

☎️Красносельское сельское поселение – 33-3-18;

☎️Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;

☎️Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;

☎️Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;

☎️Первореченское сельское поселение – 34-3-92;

☎️Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;

☎️Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;

☎️Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;

☎️администрация муниципального образования Динской район – 6-25-97, 6-19-71;

☎️ОМВД России по Динскому району – 6-20-51, 6-54-52, 8-961-59-59-560.