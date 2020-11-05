Гражданин Узбекистана нелегально работал в Южном
В Динском районе продолжаются рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства.
Так, на территории Южно-Кубанского сельского поселения выявлен гражданин Узбекистана, который незаконно там работал без разрешительных документов.
Составлено 2 протокола об административных правонарушениях:
- незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа (ст. 18.10, ч. 3 КоАП РФ);
- незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15, ч. 1 КоАП РФ).
Сумма штрафов – 4000 рублей.
Если вы располагаете информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, просьба обращаться по телефонам доверия:
☎️Динское сельское поселение – 6-21-75;
☎️Васюринское сельское поселение – 31-2-66;
☎️Красносельское сельское поселение – 33-3-18;
☎️Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;
☎️Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;
☎️Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;
☎️Первореченское сельское поселение – 34-3-92;
☎️Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;
☎️Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;
☎️Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;
☎️администрация муниципального образования Динской район – 6-25-97, 6-19-71;
☎️ОМВД России по Динскому району – 6-20-51, 6-54-52, 8-961-59-59-560.
Комментарии