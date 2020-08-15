Гражданин Узбекистана незаконно работал в Динском районе
На территории Динского района продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.
Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, при проведении рейда на территории Красносельского поселения сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району, администрации района и казачества выявили гражданина Узбекистана, который незаконно работал на территории поселения без разрешительных документов.
Составлено 2 протокола об административных правонарушениях:
- 1 по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);
- 1 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).
Наложено штрафов на сумму 4 000 рублей.
Уважаемые жители и гости Динского района!
Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по «телефонам доверия»:
- Динское сельское поселение – 6-21-75;
- Васюринское сельское поселение – 31-2-66;
- Красносельское сельское поселение – 33-3-18;
- Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;
- Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;
- Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;
- Первореченское сельское поселение – 34-3-92;
- Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;
- Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;
- Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;
- Администрации муниципального образования Динской район - 6-25-97, 6-19-71;
- ОМВД России по Динскому району - 6-20-51, 6-54-52, 8-961-59-59-560.
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