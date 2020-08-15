Гражданин Узбекистана незаконно работал в Динском районе

На территории Динского района продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, при проведении рейда на территории Красносельского поселения сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району, администрации района и казачества выявили гражданина Узбекистана, который незаконно работал на территории поселения без разрешительных документов.

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях:

- 1 по ст. 18.10 ч.1 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);

- 1 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

Наложено штрафов на сумму 4 000 рублей.

Уважаемые жители и гости Динского района!

Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по «телефонам доверия»: