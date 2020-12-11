Гребцы из Новотитаровской завоевали 14 медалей

С 8 по 10 декабря в Краснодаре прошло первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ.

Спортсмены ДЮСШ № 2 Новотитаровской завоевали 14 медалей.

Результаты

Дистанция 500 метров

Байдарка-одиночка:

Илья Пономарев (школа № 29) – 2 место;

Дмитрий Курбанов (студент) – 3 место.

Байдарка-двойка:

Илья Пономарев, Андрей Лузгин (школа № 35) – 1 место;

Константин Лукаш (школа № 35), Данил Дмитриенко (школа № 29) – 3 место.

Дистанция 1000 метров

Байдарка-одиночка:

Илья Пономарев – 1 место;

Дмитрий Курбанов – 2место.

Байдарка-двойка:

Илья Пономарев, Дмитрий Курбанов – 1 место;

Константин Лукаш, Данил Дмитриенко – 2 место.

Дистанция 10 000 метров

Илья Пономарев – 1 место;

Дмитрий Курбанов – 2 место;

Константин Лукаш – 4 место;

Андрей Лузгин – 6 место.

Подготовили ребят тренеры Рауф Гульмамедов и Дмитрий Усок.







