Гребцы из Новотитаровской завоевали 14 медалей

Гребцы из Новотитаровской завоевали 14 медалей

Гребцы из Новотитаровской завоевали 14 медалей

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С 8 по 10 декабря  в Краснодаре прошло первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ.

Спортсмены ДЮСШ № 2 Новотитаровской завоевали 14 медалей. 

Результаты

Дистанция 500 метров

Байдарка-одиночка:

  • Илья Пономарев (школа № 29)  2 место;
  • Дмитрий Курбанов (студент)  3 место.

Байдарка-двойка: 

  • Илья Пономарев, Андрей Лузгин (школа № 35) – 1 место;
  • Константин Лукаш (школа № 35), Данил Дмитриенко (школа № 29)  3 место.

Дистанция 1000 метров

Байдарка-одиночка:

  • Илья Пономарев – 1 место;
  • Дмитрий Курбанов – 2место.

Байдарка-двойка: 

  • Илья Пономарев, Дмитрий Курбанов – 1 место;
  • Константин Лукаш, Данил Дмитриенко – 2 место.

Дистанция 10 000 метров

  • Илья Пономарев – 1 место;
  • Дмитрий Курбанов – 2 место;
  • Константин Лукаш – 4 место;
  • Андрей Лузгин – 6 место.

Подготовили ребят тренеры Рауф Гульмамедов и Дмитрий Усок. 

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