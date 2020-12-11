Гребцы из Новотитаровской завоевали 14 медалей
С 8 по 10 декабря в Краснодаре прошло первенство Краснодарского края по гребле на байдарках и каноэ.
Спортсмены ДЮСШ № 2 Новотитаровской завоевали 14 медалей.
Результаты
Дистанция 500 метров
Байдарка-одиночка:
- Илья Пономарев (школа № 29) – 2 место;
- Дмитрий Курбанов (студент) – 3 место.
Байдарка-двойка:
- Илья Пономарев, Андрей Лузгин (школа № 35) – 1 место;
- Константин Лукаш (школа № 35), Данил Дмитриенко (школа № 29) – 3 место.
Дистанция 1000 метров
Байдарка-одиночка:
- Илья Пономарев – 1 место;
- Дмитрий Курбанов – 2место.
Байдарка-двойка:
- Илья Пономарев, Дмитрий Курбанов – 1 место;
- Константин Лукаш, Данил Дмитриенко – 2 место.
Дистанция 10 000 метров
- Илья Пономарев – 1 место;
- Дмитрий Курбанов – 2 место;
- Константин Лукаш – 4 место;
- Андрей Лузгин – 6 место.
Подготовили ребят тренеры Рауф Гульмамедов и Дмитрий Усок.
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