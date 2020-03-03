Группа Little Big представит Россию на «Евровидении»

Стало известно, что Россию на «Евровидении» в Нидерландах будет представлять питерская рейв-группа Little Big. ⠀

Если у вас есть дети от одного года, наверняка, знакомы. Хит всех беби-дискотек последние пару лет - композиция «Скибиди». ⠀

А танец из клипа породил флешмоб, который поддерживали в соцсетях всего мира. Сейчас у композиции более 300 миллионов просмотров на YouTube.

Группа эта - своего рода феномен. И, пожалуй, самая известная в мире команда из России. Little Big образована в 2013 году. Участники - Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

Напомним, в этому году "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.



