Губернатор об ограничительных мерах в Краснодарском крае

В своем телеграм-канале губернатор вновь высказался об ограничительных мерах на Кубани.

"Знаю, что сегодня жителей края очень волнует вопрос, будем ли мы возвращаться к ограничительным мероприятиям из-за пандемии. Как и говорил раньше, мы не хотим вводить карантин, потому что понимаем, насколько сильно это может ударить по экономике и жизни простых людей. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение коронавируса: перевели десятки больниц в статус резервных ковидных госпиталей, наращиваем количество тестов. Контролируем соблюдение санитарных норм в общественных местах, кафе и ресторанах", – говорит Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что до тех пор, пока люди не будут сознательно относиться к своему здоровью и соблюдать необходимые правила гигиены, носить маску и минимизировать социальные контакты, все ограничения, штрафы и рейды не помогут преодолеть болезнь. Он призвал жителей ответственно относиться к ситуации и не игнорировать советы специалистов.