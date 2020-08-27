Губернатор разрешил официальные спортивные мероприятия на Кубани

Губернатор разрешил официальные спортивные мероприятия на Кубани

Губернатор разрешил официальные спортивные мероприятия на Кубани

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10 часов назад Газета РВСДинской районКраснодарский крайНовости Динского районаПостановление № 508

Вчера, 26 августа, подписано соответствующее постановление.

Запрет на проведение спортивных турниров и соревнований, который ранее был введен в связи с пандемией, снят.

Сегодня, 27 августа, уже разрешаются чемпионаты и первенства России, этапы кубков России, другие официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в единый календарный план минспорта РФ и края.

Все соревнования необходимо проводить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

“Организаторы обязаны обеспечить для участников и персонала измерение температуры, тестирование на COVID-19, условия для гигиенической обработки рук, контроль за использованием зрителями средств индивидуальной защиты”,  отмечается на сайте краевой администрации.

Разрешенное число зрителей на профессиональных спортивных соревнованиях по командных игровым видам спорта –  30% от вместимости спортобъекта.Image titleImage titleImage title

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