Губернатор разрешил официальные спортивные мероприятия на Кубани

Вчера, 26 августа, подписано соответствующее постановление.

Запрет на проведение спортивных турниров и соревнований, который ранее был введен в связи с пандемией, снят.

Сегодня, 27 августа, уже разрешаются чемпионаты и первенства России, этапы кубков России, другие официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в единый календарный план минспорта РФ и края.

Все соревнования необходимо проводить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

“Организаторы обязаны обеспечить для участников и персонала измерение температуры, тестирование на COVID-19, условия для гигиенической обработки рук, контроль за использованием зрителями средств индивидуальной защиты”, – отмечается на сайте краевой администрации.

Разрешенное число зрителей на профессиональных спортивных соревнованиях по командных игровым видам спорта – 30% от вместимости спортобъекта.