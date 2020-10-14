И снова о техобслуживании. С какими организациями заключать договоры?

Напомним, совсем недавно мы затрагивали тему техобслуживания газового оборудования. Тогда люди спрашивали, возможно ли самостоятельно выбрать организацию для проведения работ.

Первый заместитель главы района Юрий Клесов сообщал, что договор может быть заключен исключительно со специализированной организацией. Реестр этих организаций размещен на сайте Государственной жилищной инспекции Краснодарского края.

Позже администрация решила еще подробнее рассказать о нюансах.

По закону*, работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются специализированной организацией, которая должна соответствовать следующим требованиям:

в организации должен быть штат квалифицированных сотрудников, которые имеют профильное образование и прошли необходимое для проведения газоопасных работ обучение и аттестацию.

должны быть оснащены средствами контроля и измерений, контрольно-измерительным оборудованием, прошедшим метрологический контроль, сертифицированными материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, обеспечивающими возможность выполнения соответствующих работ. Все средства измерений, методики измерений должны быть соответственно калиброваны и аттестованы.

По правилам, специализированная организация, которая не является газораспределительной, заключает договор с газораспределительной. У последней есть обязанность по транспортировке газа до домовладения, где установлено газовое оборудование. Также она имеет в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, соглашение об осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения внутридомового газового оборудования.

По информации филиала № 1 АО “Газпром газораспределение Краснодар”, они таких соглашений со специализированными организациями не заключали. Это означает, что в Динском районе отсутствуют специализированные организации, имеющие в составе аварийно-диспетчерскую службу или заключившие соглашение, о котором писали выше.

“Так как требования правил должны выполняться в обязательном порядке, в случае невыполнения данных требований проведенные работы по ТО ВДГО** являются небезопасными и угрожают жизни, здоровью и имуществу жильцов”, – отметил Юрий Клесов.

По словам специалиста, все вышесказанное указывает на то, что специализированные организации, которые выполняют работы по ТО ВДГО, не соблюдают требования правил, а это нарушение закона.

Филиал выявил факты заключения договоров со сторонними организациями. Полученные сведения специалисты предоставляют в участок ООО “Газпром межрегионгаз Краснодар” для принятия мер по отключению от систем газораспределения абонентов в соответствии с постановлением*.

В администрации еще раз напомнили жильцам района о необходимости заключения договоров на ТО ВДГО только с теми специализированными организациями, которые выполняют все требования, о которых говорится в статье.

*Требования к специализированным организациям, имеющим право выполнять техобслуживание и заключать договоры на техобслуживание газового оборудования, определены в постановлении правительства РФ № 410 от 14.05.2013 г.

**техобслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования