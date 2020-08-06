Информация для потребителей услуг по водоснабжению в Динской

Уважаемые жители Динского сельского поселения, являющиеся потребителями услуг по водоснабжению и водоотведению!

Повторно доводим до вашего сведения, что с 13 мая 2020 года ООО «Водоканал» и ООО «Водоотведение» не оказывают услуги населению по водоснабжению и водоотведению. В связи с этим оплату за потребленные коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению с 13 мая 2020 года необходимо производить только на расчетный счет МУП «Динская компания «Тепло», указанный в единой квитанции.

В квитанциях абонентов, у которых нет задолженности либо переплаты перед ООО «Водоканал», строка записи ООО «Водоканал» отсутствует либо стоят нулевые начисления.

Убедительная просьба не производить оплату за потребленные коммунальные услуги на расчетный счет ООО «Водоканал» с целью избежания спорных вопросов по возврату денежных средств. Абонентов Динского сельского поселения – потребителей коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению просим в дальнейшем при оплате коммунальных услуг в почтовых отделениях связи, банках, а также онлайн переводами указывать только расчетный счет МУП «Динская компания «Тепло».

Те абоненты, которые, согласно квитанции, имеют задолженность за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению перед ООО «Водоканал» (в квитанции должна быть строка записи ООО «Водоканал» с размером задолженности либо переплаты), обращаются в абонентский отдел ООО «Водоканал» ежедневно с 8.00 до 11.30, расположенный по адресу: станица Динская, ул. Шевченко, 5.

Администрация ООО «Водоканал»