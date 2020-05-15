Информация о коронавирусе на 15 мая: Россия, Кубань, район

15 мая по данным Динской ЦРБ в районе три новых случая коронавируса. В сводке краевого оперштаба они появились еще вчера. В Динскую ЦРБ данные пациентов пришли сегодня.

Всего за весь период карантинных мероприятий инфекция подтверждена у 29 жителей района. Все заболевшие направлены в инфекционный госпиталь.

Лица, контактировавшие с инфицированными, выявлены. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Число наблюдаемых увеличилось на 18 человек и составляет 126. Снято с контроля 12 человек. Взято под наблюдение 30 новых жителей района (контактные и прибывшие).

За последние двое суток количество выздоровевших после коронавируса в крае превышает количество новых заболевших.

Всего на Кубани, по данным краевого оперштаба за последние сутки выявлено 99 случаев коронавируса. Среди заболевших 35 мужчин и 64 женщины.

Всего в крае 2418 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Выздоровели 979 пациентов. 32 жителя края находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, 24 человека умерли. На 15 мая с подозрением на COVID-19 в медицинские организации региона обратился 6121 человек, из них 684 ребенка.

В целом, в России за сутки заболело еще 10 598 человек. Итого инфицированных - 262 843 человека. Выздоровело за сутки 4 696 (общее число выздоровевших 58 226). Умерло - 113 человек (итого за все время 2 418 умерших).