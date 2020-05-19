Информация о коронавирусе на 19 мая: Россия, Кубань, район

Россия

В России 19 мая зафиксировано 9263 новых случая заражения коронавирусом. Итого в стране уже 299941 случай. Выздоровели за сутки 5921 человек, умерли 115.

Краснодарский край

За сутки зафиксировано 93 новых случая инфицирования. Возраст пациентов – от 6 до 96 лет. Среди них 56 женщин и 37 мужчин. В крае на сегодняшний день 2792 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, в том числе 159 детей. 1361 пациент выписан с выздоровлением, в том числе за последние сутки 38 человек. Продолжают лечение 1405 человек. 33 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 26 человек умерло.

Динской район

По данным Динской ЦРБ, на 19 мая под наблюдением медработников находятся 116 человек. Для 9 жителей района срок обязательной изоляции завершен, 20 человек взяты на контроль (половина из них прибыли на территорию района из других регионов).

Сегодня получена информация о еще одном лабораторном подтверждении инфицирования у жителя нашего района, направленного ранее в инфекционный госпиталь с подозрением на заражение.

Всего же подтверждены 32 случая инфицирования в районе, 17 человек выздоровели, 15 продолжают лечение в инфекционных больницах.