Информация о коронавирусе на 25 мая: Россия, Кубань, район

В стране за сутки зафиксировано 8 946 новых случая заражения коронавирусом, 92 человека умерли,

5 499 выздоровели.

В Краснодарском крае зафиксировано 90 новых случаев коронавируса. Возраст пациентов от трех до 85 лет. Среди них 55 женщин и 35 мужчин. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 3337 человек, из них 194 ребенка. 1973 пациента выздоровели, в том числе 73 – за последние сутки. 28 человек умерло. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 36 пациентов.

В Динском районе на 25 мая ситуация с распространением коронавирусной инфекции остаётся без изменений. Новых подтвержденных случаев инфицирования не выявлено. Число заболевших не изменилось - 37 человек.

Пока режим ограничительных мероприятий в части проведения плановых приемов не отменён. Основные специалисты поликлиник продолжают оказывать неотложную медицинскую помощь.