Информация о коронавирусе на 28 апреля: мир, Россия, Кубань

На 28 апреля число заразившихся коронавирусной инфекцией во всем мире составляет 3 058 552 человека, 211 177 из которых скончались, а 919 727 выздоровели.

Топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом: США (1 007 514), Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 842), Германия (158 434), Великобритания (157 149), Турция (112 261), Иран (91 472), Россия (87 147), Китай (82 830).





В России на 28 апреля зарегистрировано 87 147 случаев заболевания. Из них 6 198 за сутки.

7 346 пациентов выздоровели (579 за сутки). 794 человека умерли (50 из них - за последние сутки).

Как сообщает оперштаб, почти 41 % заразившихся коронавирусом за сутки в РФ не имеют симптомов.





В Краснодарском крае подтвержден 51 новый случай заболевания коронавирусом.

Среди пациентов 25 женщин и 26 мужчин, в том числе один ребенок. Возраст заболевших – от 4 до 82 лет.

18 новых случаев зафиксировано в Краснодаре, шесть – в Сочи, четыре – в Ейске, по два человека выявлено в Выселковском, Павловском, Усть-Лабинском, Северском, Калининском и Красноармейском районах. По одному – в Тимашевском, Кущевском, Каневском, Динском, Тихорецком, Тбилисском, Гулькевичском, Крымском и Белореченском районах, а также в Армавире и Анапе.

Таким образом, всего на Кубани подтвердились 888 случаев заболевания COVID-19, в числе заразившихся 63 ребенка. Скончались 19 пациентов. 145 человек выздоровели и выписаны из больниц, в том числе 13 за последние сутки.

“Девятнадцать пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Четыре человека в инфекционной больнице № 2 Сочи, по три в краевой больнице № 2, Лабинской ЦРБ и горбольнице Горячего Ключа, два в Тихорецкой ЦРБ, по одному в СКИБ, горбольнице № 3 Краснодара, Крымской и Усть-Лабинской ЦРБ”, – сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, по состоянию на 28 апреля в медорганизации края с подозрением на коронавирус обратились 2666 человек, из них 312 детей. Продолжают стационарное лечение 1267 человек, включая 116 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 8665 человек.

Роспотребнадзором проведено 26053 исследования на коронавирусную инфекцию, лабораториями регионального Минздрава – 45185 исследований.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Анапы, Туапсе и Армавира, а также станиц Голубицкой, Кущевской, Динской и поселка Кабардинка размещены в общей сложности 1156 человек. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.