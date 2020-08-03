Информация о закрытии Динского района на карантин не подтвердилась

Среди жителей Динского района через мессенджеры распространяется аудиозапись с устрашающими предупреждениями. Мужчина, ссылаясь на надежного человека, который был «на совещании у губернатора», сообщал, что со вторника Динской район закроют на карантин. Автор сообщения в самом начале представляется именем тренера по легкой атлетики и называет имя своей супруги, говоря о том, что им якобы стало известно от проверенного источника.

Информацию, озвученную в записи, нам не подтвердили ни в районной администрации, ни в ЦРБ. Мы связались с семьей тренеров, о которых говорится выше. Они также опровергли свою причастность к этому сообщению и его рассылке. Кроме того, мы передали аудиозапись полиции и прокуратуре для дальнейшей проверки.