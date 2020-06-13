Инженер из Краснодарского края выиграл миллион в лотерее

Сергей Муравьев выиграл 1 000 000 рублей в 1317-м тираже «Русского лото».

Как сообщает пресс-служба “Столото” победитель никогда не участвовал в лотереях и свой первый билет получил в подарок от друга. В тот раз он выиграл 100 рублей, и он вновь решил испытать удачу - на выигранные деньги купил билет в почтовом отделении на ближайший тираж.

Результаты розыгрыша Сергей проверил на сайте «Столото». Увидев сумму, он не мог поверить в случившееся и сразу побежал к друзьям рассказывать о том, что стал миллионером.

Совсем недавно мужчина переехал в Сочи из Тюменской области. Выигранные деньги он потратит на обустройство своей жизни в новом городе. По профессии мужчина - инженер.