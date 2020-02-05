Ирина Конева:

Побывав на многих форумах, концертах и слетах в качестве добровольца, Ирина определила для себя направление. Теперь она больше работает в военно-патриотическом. Развивает всероссийское движение “Волонтеры Победы” в Краснодарском крае.

На форуме “Евразия” она познакомилась с “волонтером Победы” из Волгограда. От нее и узнала о движении. После возвращения домой решила, что пора искать таких же ребят у себя в регионе и попробовать себя.

Сейчас за ней закреплено направление “Моя история”. В ее обязанности входит составление генеалогического древа, поиск информации о пропавших без вести людях и участниках Великой Отечественной войны на сайтах, работа с семейными архивами.