Истерика ребенка в очереди. Как быть? Советы психолога

Сталкивались ли вы с ситуацией, когда вы находитесь в очереди вместе с ребенком, через некоторое время ему надоедает это ожидание и он начинает истерить? Что делать в этот момент, как успокоить свое чадо? Эти вопросы возникают, наверное, у каждого родителя.

Советы дала консультирующий психолог Дарья Частухина. Она разобрала ситуацию на одном из примеров.

Напротив меня сидит взволнованная клиентка, назовем ее Полина. "Он совсем от рук отбился, я его не понимаю. И разговаривать пыталась, и наказывать, и телефон забирала. И ему все равно. Он как вел себя плохо, так и ведет. Недавно истерику закатил прямо в очереди в поликлинику. Так стыдно за него".

Полина не плохая мама. Просто не понимает, что интересно ее восьмилетнему сыну. В процессе разговора и проработки ее проблемы родилась идея:

"Краткая памятка о том, как успокоить ребенка в очереди и успокоиться самой"

В любой очереди ребенку жарко/холодно, скучно, хочу пить, мам, а давай уйдем, лезет к другим и плачет, если просить его сидеть смирно. А еще хуже, если началась истерика. Как стыдно! И, главное, что делать?

1) Это ребенок. Он не специально выводит вас из себя. Ему и правда скучно, холодно и голодно. У него нет цели вас выбесить.

2) Говорите с ребенком. Расскажите ребенку о космосе с картинками на смартфоне (карты звездного неба, созвездия, газовые облака, галактики), о достижениях робототехники и породах лошадей. Вы старше, у вас больший опыт, а значит, багаж ваших знаний огромен.

3) Поиграйте в игры. Пусть ребенок назовет вам предметы на заданную букву, которые есть сейчас в помещении. Угадает предмет задуманного вами цвета. Импровизируйте.

4) Уберите телефон. Мы сидим в телефоне в очереди от скуки, так если нам сидеть в очереди скучно, то подвижному ребенку еще скучнее.

5) Говорите спокойным четким голосом. Единственный ответ, который вы получите на раздражение, – крик и слезы. Представьте, что в вас метр двадцать и большой важный человек на вас орет. Выпученные глаза, красное лицо и скрюченные пальцы...

6) Не пугайте детей. Доктор с уколом, полицейский, который забирает непослушных детей, злая тетя на кассе. Ребенок теряет доверие к важнейшим людям в человеческой жизни.

7) Помните, именно вы формируете мировоззрение у своего ребенка. Не думайте, что он забудет или пропускает вас мимо ушей. Нет, вы окно в большой мир, это противоречит его программе. Подумайте, такой мир вы хотите для своего ребенка?