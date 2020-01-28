Истинные масштабы будут видны в конце февраля. Взгляд на коронавирус

Самая обсуждаемая тема за последнюю неделю – вирус в Ухане, который стремительно растет. В федеральных СМИ уже не раз опровергали версии о заболевании в России. Реакция на происходящее у жителей Динского района разная: одни уже начинают бояться, другие считают, что этому придают слишком большую огласку и зря наводят панику.

Анатолий Вержиковский – один из читателей “РВС”, житель Пластуновской, поделился с журналистами своим мнением по поводу всей этой ситуации.

Мужчина профессионально работает с Китаем почти 15 лет. Он рассказал, что часто туда ездит и хорошо знает эту страну и менталитет. Сейчас он с интересом наблюдает за развитием слухов о коронавирусе.

“Давайте разберемся и трезво посмотрим на факты. На момент этого сообщения известно о 2744 заболевших и о 80 умерших. То есть смертность составляет около 3 %. Как заявляет Всемирная организация здравоохранения, в мире ежегодно умирает от привычного и знакомого нам гриппа 400-650 тысяч человек при 3,5-5 миллионах заболевших в тяжелой форме, то есть процент смертности составляет от 11,5 и выше.

Дальше, у всех на слуху птичий грипп 2013 года. Всего заболели 453 человека, умерли 175. Процент смертности составил почти 39 %. Атипичная пневмония показала процент смертности от 9 до 50 % в зависимости от возраста заболевшего.

Как видите, статистика коронавируса абсолютно не выделяется на фоне остальных вирусов. Я не думаю, что данные о заболевших скрываются или замалчиваются – Китай отличался этим раньше, во время вспышки ТОРС 2003 года, но получил достаточно упреков. И в этот раз Си Цзиньпин сразу заявил о максимальной открытости процесса борьбы с эпидемией”, – пояснил мужчина.

О распространении вируса и лечении он тоже высказал свою точку зрения:

“В Китае я попадал в разные ситуации: землетрясения, политические волнения, конфликт с Японией по спорным территориям. Хотел бы отметить, что китайцы прекрасно умеют мобилизоваться. То, что мы наблюдаем сейчас в видеороликах об эпидемии в Китае: люди в костюмах бактериологической защиты, перекрытые города, пустые вокзалы и аэропорты, проверка температуры у всех входящих в места массового скопления людей – это и есть правильная и слаженная работа по изоляции носителей вируса. Город Ухань, с которого началась эпидемия, локализован, выехать оттуда нельзя, въехать тоже. Осталось выявить заболевших. Именно эта работа и ведется.

Второй важнейший момент – лечение. Китайские ученые еще 13 января полностью расшифровали геном вируса, и сейчас идет активная разработка лекарства, но несмотря на это, заболевших успешно лечат. Уже 21 января официально появился первый исцеленный от нового вируса пациент.

Прокомментировал Анатолий и обстановку в китайских соц.сетях:

"Китай – большая страна, но 90 % ее населения живет на 10 % территории страны – на восточной ее части, остальная территория часто не очень пригодна для жизни: горные массивы, пустыни и джунгли.

Исходя из этого нетрудно представить, насколько плотно заселены города. При такой скученности абсолютно естественно, что люди боятся каждого чиха.

Самый простой способ избавиться от толчеи в китайском метро – просто сделать вид, что ты чихнул. Рядом с тобой сразу появляется большое свободное пространство и в тебя впиваются десятки испуганных черных пар глаз.

Больничных в нашем понимании в Китае нет, и любое серьезное заболевание грозит крахом карьеры, а построить карьеру в стране с населением в 1,4 млрд жителей очень непросто. Уверяю вас, что в Москве и Питере люди, влезшие в ипотеку, точно так же реагируют на перспективу заболеть.

Конечно, ужасно, что вспышка болезни случилась прямо перед китайским Новым годом, в этом году он наступил 25 января.

Этот праздник – традиционное время поездок к родственникам, которые часто живут в других провинциях страны, именно по этой причине вирус так быстро распространился по разным частям Поднебесной.

Истинные масштабы вируса будут видны в конце февраля, когда все вернутся домой, а пока идет огромная и очень серьезная работа по борьбе с заболеванием.

Город Ухань и больницу с зараженными посетил Ли Кэцян (премьер Госсовета КНР). Чтобы вы представляли масштаб работ, 24 января в Ухани начали строительство больницы Huoshenshan на 1000 коек для зараженных новым вирусом, строительство будет закончено, внимание, 2 февраля.

И это не фантастика и не палаточный городок, а полноценная больница, причем не первая. Первую, под названием Xiaotangshan, построили в Пекине за 6 дней в 2003 году во время вспышки ТОРС.

Так что давайте не будем паниковать и нервничать. Шумиха, раздутая в прессе, выгодна в первую очередь фармкомпаниям, как это было и при предыдущих эпидемиях”.