История одной динчанки, или Как не стать врагами при разводе

В редакцию обратилась 69-летняя Татьяна К., которая рассказала о том, что ее бывший муж «попросту не дает ей жизни».

В браке супруги прожили 39 лет. За это время бывало по-всякому: и ссорились, и мирились. Как рассказывает женщина, супруг иногда мог и «руки распустить». А вот последней каплей стало то, что он после смерти друга начал захаживать к его вдове, а потом и вовсе стал с ней жить, будучи еще в браке. Супруга подала на развод.

Состоялся он почти 3 года назад. Суд разделил их дом пополам. Женщина не жила там это время, но, когда вернулась в свою часть дома, то обнаружила, что счетчик и ввод электричества в дом бывший муж перенес на свою половину. Помимо этого, бывший муж перекрыл доступ к воде. Аргументирует он это тем, что договор с ресурсоснабжающими организациями заключен на его имя.

«Я пенсионерка, осталась без света и воды. Прошусь к соседям, чтобы элементарно набрать попить и хоть что-то приготовить.

Обращалась уже во все инстанции, но никто не может помочь. Ни у кого нет полномочий найти на него управу. А он жизни-то не дает. У меня денег нет новые вводы для электроэнергии и воды делать – живу на одну пенсию. Дочь часто болеет, да и сама комнату снимает – помочь не может.

Дошло до того, что даже давление не могу измерить, когда плохо себя чувствую. Хоть ложись да помирай», – со слезами рассказывает Татьяна.

Даже сейчас, по словам женщины, бывший муж может наброситься на нее. На днях он угрожал ей палкой за то, что она вышла в свой двор в купальнике.

Пенсионерка уже не знает, куда ей обращаться и как дальше быть.

Журналист встретился и с бывшим мужем Татьяны.

Он, в свою очередь, начал обвинять во всем экс-супругу. Рассказал, что именно ее сестры сделали все, чтобы они развелись. А затем женщина почти 3 года «где-то шлялась», а он оплачивал коммунальные услуги за обе половины.

Мужчина не скрывает своей нетерпимости по отношению к бывшей жене. На вопрос, угрожал ли он ей палкой, пенсионер ответил, что хотел ее припугнуть, ведь она оскорбляет нецензурными словами его и «его женщину».

Когда из дома в этот момент вышла его бывшая жена, пожилые люди начали повышать друг на друга голос, ругаться и выяснять отношения, употребляя нецензурную лексику.

На предложение журналиста решить этот вопрос по-мирному и продать дом, чтобы разъехаться, ни один из экс-супругов не согласился.

Напомним, они прожили в браке 39 лет.

Мнение психолога

Мы решили узнать у специалиста, как же не довести до такой ситуации? Можно ли сохранить семью, когда начинаются разногласия? Как это сделать? Если же нет шансов избежать развода, то как сделать это цивилизованно, сохранив хорошие отношения?

«РВС» пообщалась с семейным психологом и ментологом Мариной Антони, которая рассказала о том, как сохранить семью.

– Создание гармоничных и теплых отношений – это ежедневный труд двух взрослых людей. Нельзя просто встретить человека и думать, что все будет происходить само собой. Также, чтобы сохранить отношения, нужно выполнять ряд задач и следовать простым правилам, о которых ниже.

Первое – следует определить цель отношений. Дайте ответ на следующие вопросы: «Для чего мне эти отношения?», «Что я от них получаю?», «Что я хочу получать?», «Почему это не происходит? Что мешает?», «Зачем мне именно этот человек?», «А чего хочет он?», «Что мы вместе хотим от отношений?» Такие вопросы периодически нужно задавать себе и своему партнеру. Когда человек четко понимает цель, тогда он двигается в правильном направлении. Это снимает напряжение между людьми.

В отношениях важно обозначать свои границы. Часто люди не оговаривают то, что можно, а что нельзя, что допустимо, а что нет. Например, жена купила новое платье и ждет от мужа комплимента. При этом ничего ему не говорит в надежде, что он сам заметит и догадается. Но вряд ли он об этом скажет, если считает, что свое мнение нужно говорить, когда просят. Или муж срочно хочет услышать мнение жены о каком-то событии. При этом не поинтересовался, готова ли она вообще прямо сейчас об этом говорить. Есть ли у нее желание и время. Важно помнить: не всегда и не все люди прямо сейчас готовы к диалогу. Сначала выясните их готовность и, конечно же, заявите о своей.

Отношения – это коммуникация с людьми. А в коммуникации нужно понимать, о чем идет речь. Одно и то же слово люди понимают по-своему. Счастье, успех, сила, семья, любовь – слова, под которыми скрыты разные смыслы у разных людей. И это неудивительно, ведь у нас разный опыт, разное воспитание, разные ценности, ментальные установки и многое другое. Поэтому уточняйте понятия, фразы и смыслы этих понятий и фраз.

Будьте внимательны к позиции другого человека. Часто люди «набрасываются» на тех, кто имеет иную точку зрения. Сразу пытаются уличить в ошибочном мнении. Наш супруг может отличаться от нас видением ситуации, мыслями, позициями по тому или иному вопросу, опытом, словарным запасом и культурным фоном (смотрел не те фильмы и читал не те книги, что я).

В любых отношениях есть конфликты. Чтобы решить их и не допустить развала семьи, следует выполнять определенные правила.

Для начала нужно говорить о своих чувствах и переживаниях от первого лица. Не используйте фразы типа: «ты меня бесишь», «не зли меня», «ты обидел меня». Сместите фокус, говорите о себе: «я чувствую обиду, когда ты…», «я раздражаюсь, когда вижу…», «я злюсь» и так далее. При этом важно объяснить причины и цели этих самых чувств. Например: «я раздражаюсь, когда вижу… потому что…», «я злюсь для того, чтобы…», «мне так обидно, потому что…», «этот страх помогает мне тем, что...» Это поможет другому человеку понять причины и цели состояний/переживаний.

Чтобы не доводить до предела уже сложную ситуацию и не превращать ее в неразрешимый конфликт, ищите пути разрешения «здесь и сейчас». Например, жена и муж не зашли в магазин за продуктами. Каждый понадеялся, что продукты купит другой. И вместо того, чтобы быстро исправить ситуацию (например, вместе сходить), начинают спор. Супруги обвиняют друг друга в забывчивости, оправдывая себя занятостью.

Также в конфликте важно отделять проблему от человека и от своих эмоций. Например, жена обижается на мужа из-за того, что он ей не доверяет. Аргумент – он не рассказывает, что происходит у него на работе. В данном случае проблемой является тема доверия в семье. Его работа тут совершенно ни при чем. Муж не обязан рассказывать рабочие моменты. Ведь произойдет смешение личного и профессионального, что ухудшит положение того и другого.

За любым конфликтом у людей стоит конфликт ментальный установок/убеждений. Например, муж и жена поссорились из-за того, что он испачкал пол, который она помыла. Она ему выговаривает: «Ты всегда все пачкаешь, нет никакого порядка в доме». На что он ей отвечает: «Ты из-за этих полов так убиваешься, проще относись». В данном случае ментальная установка/убеждение жены «во всем должен быть порядок» конфликтует с «все должно быть просто» мужа. Чтобы супругам разрешить конфликт, им нужно говорить не про испачканные полы, а про ценности порядка и простоты, соотнести их между собой. Проблема в том, что мы сразу не видим свои же убеждения и ценности, но при достаточном анализе своих же поступков и высказываний встреча с ними возможна.

Если все-таки отношения «пошли по швам» и люди решили разойтись, вариант расстаться цивилизованно есть.

Прежде чем ненавидеть, мстить или угрожать, вспомните момент, когда вы встретили этого человека. Как вы его выбрали. Были уверены в нем и наверняка хотели прожить с ним всю жизнь. Воспоминания могут остудить пыл и помочь выстроить новые конструктивные отношения.

Хорошие отношения после развода особенно нужны тем парам, где есть дети. Они болезненно переносят расставание родителей.

При разводе разделите отношения на три разных группы: супружеские отношения, отношения папы с ребенком и отношения мамы с ребенком. Не нужно их смешивать. Родителям стоит акцентировать внимание на полноценном воспитании ребенка, нежели на обидах и злости в адрес друг друга. Малышу одинаково нужны мама и папа.

Мнение юриста

«РВС» также узнала у юриста Василия Катынкина, как правильно разделить недвижимость после развода и имел ли право бывший супруг отключить коммуникации у Татьяны:

– В данном случае фактически раздел имущества уже произведен и сделано это в судебном порядке, т. е. в ходе процесса сторонам не удалось достигнуть мирового соглашения.

В таком случае часто все делится пополам, недвижимое имущество попадает в долевую собственность: жилые дома, квартиры, земельные участки.

Далее все зависит от характеристик объекта.

В некоторых случаях возможно разделение дома на два самостоятельных объекта, если возможно сделать изолированные помещения с отдельными входами и коммуникациями. Если такой раздел невозможен, тогда сторонам придется определять порядок пользования помещениями: кто и в каких комнатах будет проживать. При этом определяется общее имущество: кухня, санузлы, коридоры, чердаки и подвалы – исходя из состава объекта. То же самое касается инженерных коммуникаций: электричества, водоснабжения, канализации и т. д.

Если объект нельзя разделить на два самостоятельных, значит, коммуникации тоже являются общими и ограничивать допуск одному из собственников нельзя. В этом случае неважно, кто заключал договор с ресурсоснабжающими организациями, важно, как вести учет потребленных ресурсов. Например, при долевой собственности могут быть открыты раздельные лицевые счета и выставляться две отдельные квитанции.

Таким образом, если есть возможность разделить объект, лучше это сделать и заключить самостоятельные договоры с ресурсоснабжающими организациями, в этом случае бывшие супруги не будут зависеть друг от друга. Если разделить объект нельзя, тогда определите порядок пользования и разделите лицевые счета. Либо рассмотрите вопрос с продажей своей доли и поиском нового объекта.