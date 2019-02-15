Итоги дня сочинского форума. Динской район подписал 6 соглашений





Динской район уже подписал 6 соглашений о реализации на территории нашего муниципалитета инвестиционных проектов на сумму 2 миллиарда 848 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Динского района.

Речь идет о следующих проектах:

строительство завода по производству асфальтобетонных смесей в станице Динской (инвестор – ООО Управляющая компания «Веста»);

строительство молочно-товарной фермы с цехом переработки молока и молочной продукции в станице Старомышастовской (инвестор – ИП глава КФХ Волков Юрий Федорович);

строительство жилого микрорайона «Солнечный» в станице Динской с детским садом на 250 мест, инвестор – ООО «Динской завод строительных материалов»;

строительство жилого микрорайона с детским садом в поселке Южном, инвестор – ООО «Загород»;

строительство металлургического комплекса, инвестор – ООО «ПК ФЕРРАТЕК»;

строительство завода по производству метизной продукции для авиационной промышленности, инвестор – ООО «СиНСЭвиэйшен».

По итогам реализации инвестпроектов будет создано 285 дополнительных рабочих мест.

В целом в первый день форума делегация Краснодарского края заключила 162 соглашения на общую сумму 155,3 млрд рублей.