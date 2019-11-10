Итоги мероприятия

Мероприятие проходило с 26 октября по 4 ноября 2019 года.

Проработаны вопросы эффективного взаимодействия с образовательными учреждениями и другими заинтересованными организациями и ведомствами, а также представителями духовенства, национальных диаспор и землячеств, в части своевременного обмена информацией о выявленных фактах распространения экстремистской идеологии и освещения целей проводимого оперативно-профилактического мероприятия.

Сотрудники ОУУП и ПДН Отдела в образовательных учреждениях проводили лекции по пропаганде негативного отношения к радикальным объединениям и движениям, профилактике экстремистских проявлений, в том числе в Интернете, а также работу, направленную на развитие у подростков общественной активности в духе патриотизма.

Особое внимание уделялось детям из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким социально-экономическим статусом, а также подросткам и молодежи, имеющим склонность к агрессии и силовому методу решения проблем и споров.

В период проведения мероприятия осуществлялся сбор сведений с целью выявления лиц, являющихся сторонниками экстремистских и иных деструктивных структур для последующей постановки на профилактический и оперативный учет.

На территории Динского района, сотрудники ОУР совместно с ОЭБ и ПК Отдела МВД России по Динскому району осуществляли комплекс мероприятий по выявлению фактов участия граждан и коммерческих структур в финансировании деятельности экстремистских организаций.

Также в населенных пунктах района провели проверки рынков и других торговых точек с целью выявления мест возможной реализации аудио-видеопродукции и иных изданий, внесенных в федеральный список экстремистских материалов. Осуществлялся мониторинг сети Интернет, в том числе социальных сетей, в целях выявления контента, пропагандирующего нетерпимость и экстремистскую идеологию.

За период проведения мероприятий на территории оперативного обслуживания Отдела МВД России по Динскому району материалы о признании нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе распространяющих экстремистскую идеологию или являющихся членами международных экстремистских организаций, не составлялись. Вместе с тем, за отчетный период был составлен протокол по ст. 18.8 ч.1.1 КоАП РФ в отношении гражданина Таджикистана за нарушение режима пребывания в Российской Федерации.

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Нет ненависти и вражде» на территории Динского района фактов проявления экстремистских настроений допущено не было.

Пресс-служба Отдела МВД России

по Динскому району