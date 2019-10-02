Итоги весеннего и задачи осеннего призывов граждан на военную службу в 2019 году

1 октября в России стартовал осенний призыв в армию. В этот день «РВС» встретилась с военным комиссаром Динского района Олегом Паниным. Он рассказал об итогах проведения призыва граждан на военную службу весной 2019 г., а также о целях и задачах, которые предстоит выполнить во время призыва в октябре-декабре этого года.

Военный комиссар подчеркнул, что сегодняшние молодые люди, проживающие на территории Динского района, сознательно хотят стать защитниками Отечества.

Так, по итогам прошедшей призывной кампании, 35 человек из Динского района поступили в военные училища, чтобы в будущем стать офицерами. 10 человек в рамках призыва весна-лето – 2019 направлены для прохождения службы по контракту в воинские части Южного военного округа. Всего за последний год по контракту начали служить 100 человек.

Во время проведения весенней призывной кампании норма призыва по комплектованию ВС выполнена на 131%. В армию, воинские формирования и органы направлено 155 граждан (норма – 118 чел.):

Ракетные войска стратегического назначения – 20 человек;

Воздушно-космические силы – 17 человек;

Сухопутные войска – 62 человека;

Военно-Морской флот – 2 человека;

Воздушно-десантные войска – 14 человек;

Железнодорожные войска – 10 человек;

Воинские части центрального подчинения – 10 человек;

Войска национальной гвардии – 20 человек.

Динской район с такими результатами занял 2 место среди всех военных комиссариатов в Краснодарском крае.

Отдельно Олег Панин отметил, что весной 2019-го в армию направлены 10 призывников-казаков.

Из 963 граждан, прошедших призывную комиссию, на военную службу были призваны 449 человек. Уклонившихся от армии без уважительный причин нет. Отсрочки предоставлены 348 гражданам, основанием получили: получение образования (267 чел.), направление на лечение (78 чел.), семейное положение (3 чел.). Освободили от призыва 165 человек.

По итогам весеннего призыва признаны годными 301 человек (категория здоровья «А»), годными с незначительными ограничениями 419 человек (категория здоровья «Б»).

В отношении 4 призывников, не явившихся без уважительных причин на медицинскую и призывную комиссии, материалы направлены в следственный отдел по Динскому району для принятия решения о возбуждении уголовных дел по ст. 328 УК РФ.

Что касается задач на призыв осень 2019, то Олег Панин рассказал следующее.

30 сентября в Минобороны России прошел брифинг об итогах весеннего призыва граждан на военную службу и задачах на осенний призыв. Там было сказано, что всего во время сегодняшнего призыва в Вооруженные силы РФ будет направлено 132 тысячи человек, что на 4 тыс. больше, чем за прошлую осень.

Особенностью призывных комиссий в Динском районе является их прозрачность. Они проводятся открыто как для СМИ, так и для общественности в целом.

Поэтому в этот же день, 1 октября, журналисту «РВС» после разговора с военным комиссаром об итогах прошлого призыва удалось попасть на осенние медицинскую и призывную комиссии 2019. Последнюю возглавляли председатель призывной комиссии Владимир Колбасин, заместитель председателя призывной комиссии Олег Панин, представители: от управления образования Алена Савкина, от ОМВД, майор полиции Алексей Фетисов, от Динского районного казачьего общества Анатолий Травкин.

Представлял призывников начальник отделения призыва Сергей Харченко.

Во время призыва члены комиссии в отношении молодых людей принимали одно из решений:

призвать на военную службу, при этом определить род войск, воинских формирований или органов;

направить на альтернативную гражданскую службу;

предоставить отсрочку от призыва на военную службу;

освободить от призыва на военную службу;

зачислить в запас;

освободить от исполнения воинской обязанности.

Основные усилия сосредоточены на оповещении и вызове призывников на заседание комиссии; на розыске граждан, которые уклоняются от исполнения воинской обязанности; на контроле молодых людей, которые направлены на дополнительное мед. обследование.

Во время этого призыва норма (количество человек, которых необходимо отправить на военную службу от Краснодарского края) составляет 5600 человек. 125 призывников – из Динского района. Из них:

11 человек в Ракетные войска стратегического назначения;

41 человек в Сухопутные войска;

11 человек в части центрального подчинения;

12 человек в Воздушно-космические силы;

6 человек в Военно-Морской флот;

7 человек в Военно-десантные войска;

5 человек в Железнодорожные войска;

32 человека в Войска национальной гвардии.

Начавшийся 1 октября призыв продлится три месяца и закончится 31 декабря 2019 года.