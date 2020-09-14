Итоги выборов депутатов Совета Динского района 4 созыва

ТИК Динская оповестил о предварительных результатах выборов депутатов Совета муниципального образования Динской район четвертого созыва.

Динской центральный трехмандатный избирательный округ № 1

Большинство отдали свои голоса за:

Лилию Булатову – 6509 избирателей (32,89 %),

Дмитрия Головенко – 6439 избирателей (32,53 %),

Юлию Попову – 5599 избирателей (28,29 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

за Анну Лисянскую проголосовали 695 избирателей (3,51 %),

за Ирину Шубину проголосовал 551 избиратель (2,78 %).

Динской восточный трехмандатный избирательный округ № 2

Большинство отдали свои голоса за:

Андрея Гриднева – 5598 избирателей (34,80 %),

Владимира Годовальника – 4430 избирателей (27,54 %),

Станислава Огренича – 4356 избирателей (27,08 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

за Павла Папсуева проголосовали 639 избирателей (3,97 %),

за Валерию Лаврову проголосовали 354 избирателя (2,20 %),

за Сергея Гончарова проголосовали 258 избирателей (1,60 %),

за Анфису Кинзебаеву проголосовали 238 избирателей (1,48 %),

за Сергея Шевченко проголосовали 215 избирателей (1,34 %).





Динской юго-западный трехмандатный избирательный округ № 3

Большинство отдали свои голоса за:

Людмилу Устьянову – 4600 избирателей (29,61%),

Николая Дмитренко – 4058 избирателей (26,12 %),

Наталью Белоусову – 3904 избирателя (25,13 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

за Николая Пикулева проголосовали 839 избирателей (5,40 %),

за Марину Августову проголосовали 787 избирателей (5,07 %),

за Надежду Шепелеву проголосовали 724 избирателя (4,66 %),

за Веру Цимбал проголосовали 324 избирателя (2,09 %),

за Светлану Покоенок проголосовали 299 избирателей (1,92 %).





Мичуринский трехмандатный избирательный округ № 4

Большинство отдали свои голоса за:

Надежду Тараскину – 6217 избирателей (30,20 %),

Игоря Ворошилова – 6098 избирателей (29,62 %),

Арама Папахчяна – 5976 избирателей (29,03 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

за Анну Бухту проголосовали 1043 избирателя (5,07 %),

за Станислава Сульженко проголосовали 777 избирателей (3,77 %),

за Максима Шилку проголосовали 474 избирателя (2,30 %).

Пластуновский трехмандатный избирательный округ № 5

Большинство отдали свои голоса за:

Андрея Козелкова – 4341 избиратель (24,61 %),

Наталию Светличную – 4322 избирателя (24,50 %),

Александра Антонца – 4220 избирателей (23,92 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

за Юлию Рудову проголосовали 1737 избирателей (9,85 %),

за Виталия Гонтаренко проголосовали 1636 избирателей (9,27 %),

за Валентину Астапову проголосовали 447 избирателей (2,53 %),

за Юнера Салямова проголосовал 381 избиратель (2,16 %),

за Игоря Лазаренко проголосовали 286 избирателей (1,62 %),

за Андрея Кисилевича проголосовали 270 избирателей (1,53 %).





Васюринский трехмандатный избирательный округ № 6

Большинство отдали свои голоса за:

Алексея Коваленко – 8062 избирателя (32,97 %),

Ольгу Черную – 7865 избирателей (32,16 %),

Виктора Остапенко – 6335 избирателей (25,91 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

За Виктора Куткова проголосовали 774 избирателя (3,17 %),

За Алексея Окашева проголосовали 454 избирателя (1,86 %),

За Александру Задою проголосовали 405 избирателей (1,66 %),

За Сергея Колесникова проголосовали 297 избирателей (1,21 %),

За Людмилу Шевченко проголосовали 262 избирателя (1,07 %).





Новотитаровский трехмандатный избирательный округ № 7

Большинство отдали свои голоса за:

Юрия Ильченко – 6765 избирателей (38,86 %),

Светлану Ващенко – 4963 избирателя (28,51 %),

Сергея Кадышева – 4347 избирателей (24,97 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

за Татьяну Прояеву проголосовали 668 избирателей (3,84 %),

за Елену Зуеву проголосовали 386 избирателей (2,22 %),

за Хирсулу Чамагуа проголосовал 281 избиратель (1,61 %).





Старомышастовский трехмандатный избирательный округ № 8

Большинство отдали свои голоса за:

Сергея Мухитдинова – 3344 избирателя (26,83 %),

Анатолия Сюсюкина – 3198 избирателей (25,66 %),

Константина Семернина – 3141 избиратель (25,20 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

за Юрия Масловского проголосовали 1117 избирателей (8,96 %),

за Владимира Ефимцова проголосовали 634 избирателя (5,09 %),

за Олега Пономаренко проголосовали 619 избирателей (4,97 %),

за Артема Чипа проголосовали 411 избирателей (3,30 %).





Нововеличковский трехмандатный избирательный округ № 9

Большинство отдали свои голоса за:

Владимира Габлая – 8537 избирателей (34,04 %),

Валерия Орду – 7429 избирателей (29,62 %),

Александра Мосягина – 7049 избирателей (28,10 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

за Наталью Юрченко проголосовали 1663 избирателя (6,63 %),

за Юлию Новожилову проголосовали 405 избирателей (1,61 %).





Южно-Кубанский трехмандатный избирательный округ № 10

Большинство отдали свои голоса за:

Ирину Рогачеву – 4712 избирателей (29,97 %),

Александра Мамонова – 4101 избиратель (26,08 %),

Игоря Захарова – 3868 избирателей (24,60 %).

Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:

за Сергея Золотарева проголосовали 734 избирателя (4,67 %),

за Евгения Брилева проголосовали 553 избирателя (3,52 %),

за Максима Милантьева проголосовали 529 избирателей (3,36 %),

за Ирину Киян проголосовали 333 избирателя (2,12 %),

за Илью Сагалаева проголосовали 319 избирателей (2,03 %),

за Арарата Согомоняна проголосовали 218 избирателей (1,39 %),

за Андрея Киреева проголосовали 188 избирателей (1,20 %),

за Романа Майстровского проголосовали 170 избирателей (1,08 %).

Выборы проходили с 11 по 13 сентября на 58 избирательных участках – 57 основных и 1 временном, который был организован для пациентов стационара Динской ЦРБ.