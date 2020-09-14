Итоги выборов депутатов Совета Динского района 4 созыва
ТИК Динская оповестил о предварительных результатах выборов депутатов Совета муниципального образования Динской район четвертого созыва.
Динской центральный трехмандатный избирательный округ № 1
Большинство отдали свои голоса за:
- Лилию Булатову – 6509 избирателей (32,89 %),
- Дмитрия Головенко – 6439 избирателей (32,53 %),
- Юлию Попову – 5599 избирателей (28,29 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- за Анну Лисянскую проголосовали 695 избирателей (3,51 %),
- за Ирину Шубину проголосовал 551 избиратель (2,78 %).
Динской восточный трехмандатный избирательный округ № 2
Большинство отдали свои голоса за:
- Андрея Гриднева – 5598 избирателей (34,80 %),
- Владимира Годовальника – 4430 избирателей (27,54 %),
- Станислава Огренича – 4356 избирателей (27,08 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- за Павла Папсуева проголосовали 639 избирателей (3,97 %),
- за Валерию Лаврову проголосовали 354 избирателя (2,20 %),
- за Сергея Гончарова проголосовали 258 избирателей (1,60 %),
- за Анфису Кинзебаеву проголосовали 238 избирателей (1,48 %),
- за Сергея Шевченко проголосовали 215 избирателей (1,34 %).
Динской юго-западный трехмандатный избирательный округ № 3
Большинство отдали свои голоса за:
- Людмилу Устьянову – 4600 избирателей (29,61%),
- Николая Дмитренко – 4058 избирателей (26,12 %),
- Наталью Белоусову – 3904 избирателя (25,13 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- за Николая Пикулева проголосовали 839 избирателей (5,40 %),
- за Марину Августову проголосовали 787 избирателей (5,07 %),
- за Надежду Шепелеву проголосовали 724 избирателя (4,66 %),
- за Веру Цимбал проголосовали 324 избирателя (2,09 %),
- за Светлану Покоенок проголосовали 299 избирателей (1,92 %).
Мичуринский трехмандатный избирательный округ № 4
Большинство отдали свои голоса за:
- Надежду Тараскину – 6217 избирателей (30,20 %),
- Игоря Ворошилова – 6098 избирателей (29,62 %),
- Арама Папахчяна – 5976 избирателей (29,03 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- за Анну Бухту проголосовали 1043 избирателя (5,07 %),
- за Станислава Сульженко проголосовали 777 избирателей (3,77 %),
- за Максима Шилку проголосовали 474 избирателя (2,30 %).
Пластуновский трехмандатный избирательный округ № 5
Большинство отдали свои голоса за:
- Андрея Козелкова – 4341 избиратель (24,61 %),
- Наталию Светличную – 4322 избирателя (24,50 %),
- Александра Антонца – 4220 избирателей (23,92 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- за Юлию Рудову проголосовали 1737 избирателей (9,85 %),
- за Виталия Гонтаренко проголосовали 1636 избирателей (9,27 %),
- за Валентину Астапову проголосовали 447 избирателей (2,53 %),
- за Юнера Салямова проголосовал 381 избиратель (2,16 %),
- за Игоря Лазаренко проголосовали 286 избирателей (1,62 %),
- за Андрея Кисилевича проголосовали 270 избирателей (1,53 %).
Васюринский трехмандатный избирательный округ № 6
Большинство отдали свои голоса за:
- Алексея Коваленко – 8062 избирателя (32,97 %),
- Ольгу Черную – 7865 избирателей (32,16 %),
- Виктора Остапенко – 6335 избирателей (25,91 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- За Виктора Куткова проголосовали 774 избирателя (3,17 %),
- За Алексея Окашева проголосовали 454 избирателя (1,86 %),
- За Александру Задою проголосовали 405 избирателей (1,66 %),
- За Сергея Колесникова проголосовали 297 избирателей (1,21 %),
- За Людмилу Шевченко проголосовали 262 избирателя (1,07 %).
Новотитаровский трехмандатный избирательный округ № 7
Большинство отдали свои голоса за:
- Юрия Ильченко – 6765 избирателей (38,86 %),
- Светлану Ващенко – 4963 избирателя (28,51 %),
- Сергея Кадышева – 4347 избирателей (24,97 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- за Татьяну Прояеву проголосовали 668 избирателей (3,84 %),
- за Елену Зуеву проголосовали 386 избирателей (2,22 %),
- за Хирсулу Чамагуа проголосовал 281 избиратель (1,61 %).
Старомышастовский трехмандатный избирательный округ № 8
Большинство отдали свои голоса за:
- Сергея Мухитдинова – 3344 избирателя (26,83 %),
- Анатолия Сюсюкина – 3198 избирателей (25,66 %),
- Константина Семернина – 3141 избиратель (25,20 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- за Юрия Масловского проголосовали 1117 избирателей (8,96 %),
- за Владимира Ефимцова проголосовали 634 избирателя (5,09 %),
- за Олега Пономаренко проголосовали 619 избирателей (4,97 %),
- за Артема Чипа проголосовали 411 избирателей (3,30 %).
Нововеличковский трехмандатный избирательный округ № 9
Большинство отдали свои голоса за:
- Владимира Габлая – 8537 избирателей (34,04 %),
- Валерия Орду – 7429 избирателей (29,62 %),
- Александра Мосягина – 7049 избирателей (28,10 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- за Наталью Юрченко проголосовали 1663 избирателя (6,63 %),
- за Юлию Новожилову проголосовали 405 избирателей (1,61 %).
Южно-Кубанский трехмандатный избирательный округ № 10
Большинство отдали свои голоса за:
- Ирину Рогачеву – 4712 избирателей (29,97 %),
- Александра Мамонова – 4101 избиратель (26,08 %),
- Игоря Захарова – 3868 избирателей (24,60 %).
Голоса за остальных кандидатов распределились следующим образом:
- за Сергея Золотарева проголосовали 734 избирателя (4,67 %),
- за Евгения Брилева проголосовали 553 избирателя (3,52 %),
- за Максима Милантьева проголосовали 529 избирателей (3,36 %),
- за Ирину Киян проголосовали 333 избирателя (2,12 %),
- за Илью Сагалаева проголосовали 319 избирателей (2,03 %),
- за Арарата Согомоняна проголосовали 218 избирателей (1,39 %),
- за Андрея Киреева проголосовали 188 избирателей (1,20 %),
- за Романа Майстровского проголосовали 170 избирателей (1,08 %).
Выборы проходили с 11 по 13 сентября на 58 избирательных участках – 57 основных и 1 временном, который был организован для пациентов стационара Динской ЦРБ.
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