Из первых уст. Рассказ о том, как COVID-19 пришел в семью нововеличковцев

Сегодня, наверное, у каждого есть знакомые или родственники, переболевшие ковидом или пневмонией. Наталья Забора из Нововеличковской прислала рассказ о своем опыте:

«На злобу дня очень хочу рассказать вам мою историю. Как всегда, сидим мы по домам и все надеемся, что нас не коснется. Что это только с другими случается. А беда, она как собака, за воротами уже у порога оказалась.

Началась история моя 28 ноября с того, что заболели дети. Старший температурил постоянно. Пришлось положить в Динскую ЦРБ, в детское инфекционное отделение. Диагноз: левосторонняя пневмония.

Врачи – умнички, отработали быстро и оперативно. И, дай им бог здоровья, подняли сына на ноги...

В то же время параллельно карамболь с болезнью продолжался. У младшей подтвердился ковид.

Хотя симптомов как таковых у ребенка не наблюдалось. Нас всех сразу изолировали. Но никто не бросил на произвол судьбы.

Подключилась также взрослая поликлиника, так как мое здоровье резко ухудшилось. Было тяжело дышать, появилась слабость, держалась повышенная температура.

За 6 дней у меня поражение легких достигло 40%. Диагноз: пневмония. В Динской ЦРБ назначили лечение, отправили домой. Мест нет. Но, может, и к лучшему.

Дальше началась эпопея с лекарствами: их просто нигде нет. Все родственники и друзья были вовлечены в поиск препаратов по городам и весям.

Но и здесь наши врачи в Нововеличковской не оставили в беде. Львиную долю лекарств предоставили бесплатно и оперативно начали лечение, которое прохожу по сей день с успехом.

Очень хочу поблагодарить врачей и медсестер нашей участковой Нововеличковской больницы, бригаду детского отделения во главе с Светланой Кравченко и бригаду взрослого отделения терапии, в частности, Светлану Бояркину.

Низкий вам поклон и огромное спасибо за ваш труд и отзывчивость.

Не оставили в трудную минуту. Всегда на связи. И полное участие в процессе лечения. Дай вам Бог здоровья, терпения и долгих лет жизни. Спасибо, что вы у нас есть!»