С подпольного склада в Динской изъяли 18 тонн мяса

С подпольного склада в Динской изъяли 18 тонн мяса
Фото: скриншот с видео

С подпольного склада в Динской изъяли 18 тонн мяса

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3 часа назад Газета РВСДинскаяДинской районНелегальное мясоНелегальные мясные продуктыНовости Динского районаПодпольный склад в ДинскойРоссельхознадзорСрок годностиФСБ

Одиннадцатого декабря в Динской обнаружили подпольный мясной склад. В нем хранили мясо в ненадлежащих условиях, не соблюдая нормы.

Сотрудники Россельхознадзора совместно с Управлением Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю провели проверку склада и изъяли оттуда 18 тонн нелегальной свинины и колбас неизвестного происхождения.

Мясопродукты продавали в местном магазине без  маркировки и сроков годности.

Из торговой точки было изъято 453 кг мясной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов. 

Известно, что место находилось в двух шагах от ветеринарно-санитарной экспертизы. Оказалось, что владелец магазина и склада - один и тот же человек.

“Помещения, оборудование и производственный процесс полностью не соответствует требованиям Технических регламентов. Указанные объекты не зарегистрированы в информационных системах Россельхознадзора.

Данная продукция является некачественной и опасной, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Вышеуказанная продукция изъята из оборота сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю”, - сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.


На данный момент правоохранительными органами ведется проверка. 

Покупателей просят быть бдительными. Проверять при покупке маркировку, сроки годности, а также запрашивать у продавца документы на реализацию товара.


Видео пресс-службы Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Комментарии

Юля
Юля 2 часа назад

Теперь ФСБ хорошо отпразднует новый год! Мяса на всех хватит!

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