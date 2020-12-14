С подпольного склада в Динской изъяли 18 тонн мяса

Одиннадцатого декабря в Динской обнаружили подпольный мясной склад. В нем хранили мясо в ненадлежащих условиях, не соблюдая нормы.

Сотрудники Россельхознадзора совместно с Управлением Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю провели проверку склада и изъяли оттуда 18 тонн нелегальной свинины и колбас неизвестного происхождения.

Мясопродукты продавали в местном магазине без маркировки и сроков годности.

Из торговой точки было изъято 453 кг мясной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов.

Известно, что место находилось в двух шагах от ветеринарно-санитарной экспертизы. Оказалось, что владелец магазина и склада - один и тот же человек.

“Помещения, оборудование и производственный процесс полностью не соответствует требованиям Технических регламентов. Указанные объекты не зарегистрированы в информационных системах Россельхознадзора.

Данная продукция является некачественной и опасной, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Вышеуказанная продукция изъята из оборота сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю”, - сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.





На данный момент правоохранительными органами ведется проверка.

Покупателей просят быть бдительными. Проверять при покупке маркировку, сроки годности, а также запрашивать у продавца документы на реализацию товара.



