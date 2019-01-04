Экстренное предупреждение объявлено на Кубани из-за непогоды

Усиление ветра, сильные осадки и туман ожидаются на Кубани. В ночь с 4 января ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Такая погода продлится до 5 января, в некоторых населенных пунктах порывы достигнут 22-25 метров в секунда, в Краснодаре – до 18 метров в секунду.

По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в эти дни в большей части округа ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, на юге с дождем, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега, ветер 15-20 м/с. Если вы собираетесь на Черноморское побережье 4-5 января, то будьте готовы к ветру с порывами до 28 метров в секунду.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить:

— «01» — единый телефон спасения;

— «101» — с мобильных телефонов;

— 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.