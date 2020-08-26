Изменения графика приема граждан в пенсионном фонде района

Личный прием граждан проводится в понедельник, вторник и четверг с 8.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

Специалисты клиентских служб ПФР в среду и пятницу будут обрабатывать поступившие документы и сведения, обеспечивать подготовку результатов предоставления государственных услуг, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, обрабатывать заявления, поступившие в электронном виде.

Также будет проходить прием по предварительной записи по таким услугам как:

регистрация, подтверждение и восстановление учетной записи в ЕСИА (портал Госуслуг),

выплата социального пособия на погребение,

заблаговременная работа с гражданами предпенсионного возраста и другим вопросам, рассмотрение которых не может быть отнесено только на приемные дни.

Кроме того, обратиться за большинством услуг Пенсионного фонда сегодня можно онлайн ежедневно в круглосуточном режиме. Электронные сервисы ПФР охватывают все направления деятельности фонда и предоставляемые выплаты. Использовать личный кабинет на официальном сайте ПФР могут и пенсионеры, и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

Государственные услуги, предоставляемые ПФР, можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ) Краснодарского края.