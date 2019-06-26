Изменения в законах, вступающие с 1 июля 2019 года

Об изменениях в действующем законодательстве, вступающих в действие с 1 июля 2019 года, рассказал юрист Николай Петров.

Увеличиваются пособия по уходу за детьми-инвалидами

С 1 июля 2019 года практически вдвое повышаются ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Неработающий родитель (усыновитель) или опекун (попечитель), который ухаживает за таким инвалидом, будет получать 10 тысяч рублей вместо 5,5 тысячи.

Для любого другого человека, который осуществляет такой уход, выплата составляет 1,2 тысячи рублей. Эта сумма не меняется.

Новые правила продажи молочной продукции

Начиная со следующего месяца отличить качественную молочную продукцию от продуктов с заменителем молочного жира будет проще. Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны будут выкладываться на витринах отдельно. Их должна сопровождать надпись “Продукты без заменителя молочного жира”.

Соответственно, продукты с заменителем должны будут всегда располагаться на витрине так, чтобы было понятно, что они не относятся к категории молочной продукции

Обязательная маркировка обуви

Начинается переход к обязательной маркировке обувных товаров. Начиная с 1 июля вся новая обувь, которая выпускается в России или импортируется в страну, должна будет иметь специальную марку. Марка будет наклеиваться на саму обувь и коробку от нее.

Специальная информационная система будет содержать информацию о бренде, размере обуви, материале изготовления и т.д.

Ограничение процентной ставки по потребительским кредитам и займам

С начала июля 2019 года в России вступает в силу закон, который ограничивает процентную ставку по займам и кредитам одним процентом в день.

Процентная ставка по кредитному договору, который составляется начиная с 1 июля, не может быть выше 365 % годовых. Но в некоторых случаях верхняя планка может оказаться ещё ниже. Для конкретного вида договора нужно ориентироваться на рассчитанную Банком России среднерыночную стоимость такого кредита. Она устанавливается раз в квартал. Превышать её можно не более, чем на одну треть.

Переход строительства на проектное финансирование

В России постепенно уходит в прошлое долевое строительство. 1 июля к этому будет сделан еще один большой шаг. С этого числа начнет работать закон о проектном финансировании.

Суть закона в том, что девелоперы больше не смогут продавать квартиры дольщикам напрямую. Для этого могут использоваться только эскроу-счета. На такой счет в банке будут поступать деньги от дольщика. Средства будут недоступны застройщику до тех пор, пока он не сдаст дом в эксплуатацию. Покупатель также не сможет отозвать свои деньги, если строительство нормально ведется.

Исключение сделано для домов, которые находятся в высокой степени готовности. Купить квартиру в таком доме можно будет по старым правилам даже после 1 июля.

Гостиницы станут “звёздными”

Все гостиницы, фонд которых насчитывает более 50 номеров, должны будут иметь свидетельство о присвоении им того или иного количества “звёзд”. Заниматься гостиничным бизнесом без такого свидетельства подобным объектам будет нельзя.

Если гостиница будет указывать в своей рекламе большее количество “звёзд”, чем ей было присвоено, её ожидает административный штраф.

Закон об ипотечных каникулах

31 июля начнет работать закон об ипотечных каникулах. Ими смогут воспользоваться ипотечники, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Ипотечные каникулы будут доступны только в отношении единственного пригодного для постоянного проживания жилья. Взять их можно, если заемщик попал в одну из жизненных ситуаций, которые описаны в законе.

Максимальная продолжительность каникул – 6 месяцев. В течение этого времени можно платить меньше, чем указано в графике платежей, или вовсе отказаться от выплаты по ипотечному кредиту.