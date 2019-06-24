Изменение расписания для маршрута № 107 «Динская – Краснодар»

С 20 июня по 27 августа 2019 года автобус № 107 «Динская-Краснодар» будет ездить по летнему расписанию.

Будни

Динская: 5.50, 6.25, 7.00, 7.35, 8.05, 8.35, 9.10, 9.40, 10.15, 10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30.

Краснодар: 7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.40, 11.20, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 19.40, 20.20, 21.00.







Суббота

Динская: 6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30.

Краснодар: 7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.30, 16.10, 16.55, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00.







Воскресенье и праздничные дни

Динская: 6.00, 6.40, 7.15, 7.50, 8.40, 9.30, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.45, 19.30.

Краснодар: 7.05, 8.00, 8.50, 9.40, 10.30, 11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.00.





Телефон для справок 8 (918) 167-23-38 (диспетчерская ООО «Кубаньтранссервис»).