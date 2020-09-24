Изменилось расписание автобуса № 107 "Динская – Краснодар"
С 22 сентября изменилось расписание маршрута № 107 “Динская – Краснодар”.
Автобусы ходят по следующему графику.
В будние дни
Из Динской
5.50, 6.10, 6.35, 7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.25, 16.00, 16.35, 17.10, 18.10, 18.45, 19.30.
Из Краснодара
7.05, 7.45, 8.20, 9.00, 9.35, 10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.20, 21.00.
В субботу
Из Динской
6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.10, 9.40, 10.15, 10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30.
Из Краснодара
7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.20, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 19.40, 20.20, 21.00.
В воскресенье
Из Динской
6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30.
Из Краснодара
7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.30, 16.10, 16.55, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00.
Расписание 108 маршрута “Динская – Стасова – аэропорт” не изменилось.
Телефон диспетчерской “Кубаньтранссервис” +7(918)167-23-38.
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