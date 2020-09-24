Изменилось расписание автобуса № 107 "Динская – Краснодар"

Изменилось расписание автобуса № 107

Изменилось расписание автобуса № 107 "Динская – Краснодар"

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1 час назад "Кубаньтранссервис"107 автобусАвтобус Динская–КраснодарАвтобус №107Газета РВСДинской районНовости Динского района

С 22 сентября изменилось расписание маршрута № 107 “Динская – Краснодар”.

Автобусы ходят по следующему графику.

В будние дни

Из Динской

5.50, 6.10, 6.35, 7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 15.25, 16.00, 16.35, 17.10, 18.10, 18.45, 19.30.

Из Краснодара

7.05, 7.45, 8.20, 9.00, 9.35, 10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.20, 21.00.

В субботу

Из Динской

6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.10, 9.40, 10.15, 10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30.

Из Краснодара

7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.20, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 19.40, 20.20, 21.00.

В воскресенье

Из Динской

6.00, 6.35, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.15, 10.00, 10.40, 11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30.

Из Краснодара

7.05, 7.50, 8.35, 9.20, 10.05, 10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 13.30, 14.15, 14.55, 15.30, 16.10, 16.55, 17.40, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00.

Расписание 108 маршрута “Динская – Стасова – аэропорт” не изменилось.

Телефон диспетчерской “Кубаньтранссервис” +7(918)167-23-38.

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