Известна дата голосования по поправкам в Конституцию РФ

Сегодня, 1 июня, в режиме онлайн прошло совещание Владимира Путина и группы по реформированию Конституции.

До этого в народе распространялась информация о том, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в один день с Парадом Победы – 24 июня.

Однако президент эту информацию опроверг.

«Не надо ничего смешивать, это отдельная веха в жизни страны», – подчеркнул он.

Глава государства отметил, что необходимо выработать механизмы безопасности граждан России во время проводимых мероприятий.

Оптимальное число для этого события назвала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, голосование целесообразно провести 1 июля.

Голосующим, как она отметила, будут выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки.

“Проголосовать по поправкам будет безопаснее, чем сходить в магазин”, – подчеркнула глава ЦИК.

Она же предложила начать голосование за шесть дней. То есть в общей сложности провести данное событие страны за неделю с 25 июня по 1 июля.

Путин поддержал ее идею. 1 июля он назвал подходящим днем.

Президент посоветовался с экспертами, те дали положительный ответ.

Таким образом, дата голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации – 1 июля 2020 года. Этот день объявлен выходным.