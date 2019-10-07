Известна динамика доходов в бюджеты сельских поселений за 9 месяцев

Глава Динского района Евгений Пергун в своем личном аккаунте Инстаграм опубликовал динамику поступлений доходов в бюджеты сельский поселений за 9 месяцев 2019 года. Результаты:

Васюринское сельское поселение — 31,1 млн. руб (134%);

Динское сельское поселение — 88,2 млн. руб (104%);

Красносельское сельское поселение — 3,6 млн. руб (80%);

Мичуринское сельское поселение — 14,6 млн. руб (102%);

Нововеличковское сельское поселение — 21 млн. руб (94%);

Новотитаровское сельское поселение — 48,7 млн. руб (117%);

Первореченское сельское поселение — 7,2 млн. руб (132%);

Пластуновское сельское поселение — 20,3 млн. руб (106%);

Старомышастовское сельское поселение — 14,1 млн. руб (86%);

Южно-Кубанское сельское поселение — 20,1 млн. руб (93%).

Районный бюджет — 572,3 млн. руб. По сравнению с 2018 на 42,2 млн. рублей (105%) больше.

Всего в бюджеты сельских поселений поступило 268 млн. рублей налоговых и неналоговых доходов.