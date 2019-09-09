Кто стал новыми главами шести поселений Динского района?
8 сентября в Динском районе прошли выборы. В шести сельских поселениях — Васюринском, Южно-Кубанском, Новотитаровском, Мичуринском, Красносельском и Первореченском — выбрали глав. Сегодня, 9 сентября, стали известны итоги.
Васюринское сельское поселение. Количество избирателей: 6540, или 61,32 %.
Результаты:
Акопян Андрей Викторович – 34 голоса (0,52 %);
Веревкин Василий Васильевич – 49 голосов (0,75 %);
Замков Василий Николаевич – 167 голосов (2,55 %);
Кутков Виктор Иванович – 215 голосов (3,29 %);
Позов Дмитрий Александрович – 6015 голосов (91,97 %);
Шилка Максим Анатольевич – 60 голосов (0,92 %).
Красносельское сельское поселение. Количество избирателей: 1787, или 56,24 %.
Результаты:
Ереминская Екатерина Евгеньевна – 394 голоса (22,05 %);
Кныш Михаил Васильевич – 1356 голосов (75,88 %);
Тамазян Ашот Асакович – 37 человек (2,07 %).
Мичуринское сельское поселение. Количество избирателей: 2133, или 42,36 %.
Результаты:
Иванов Вячеслав Юрьевич – 1276 голосов (59,82 %);
Малиновский Юрий Александрович – 184 голоса (8,63 %);
Харенко Виктор Федорович – 549 голосов (25,74 %);
Черненко Николай Григорьевич – 124 голоса (5,81 %).
Новотитаровское сельсокое поселение. Количество избирателей: 16686, или 84,16 %.
Результаты:
Августов Виктор Николаевич – 121 голос (0,73 %);
Ереминский Вадим Васильевич – 283 голоса (1,7 %);
Ильин Руслан Александрович – 149 голосов (0,89 %);
Кошман Сергей Константинович – 16133 голоса (96,69 %).
Южно-Кубанское сельское поселение. Количество избирателей: 1796, или 29,8 %.
Результаты:
Коваленко Ольга Валерьевна – 209 голосов (11,64 %);
Кунда Олег Викторович – 580 голосов (32,29 %);
Уманов Александр Анатольевич – 1007 голосов (56,07 %).
Первореченское сельское поселение. Количество избирателей: 1203, или 52,19 %.
Результаты:
Августова Марина Викторовна – 96 голосов (7,98 %);
Духнай Алеся Борисовна – 945 голосов (78,55 %);
Зуева Елена Ивановна – 75 голосов (6,23 %);
Кузьмин Дмитрий Владиславович – 86 голосов (7,23 %).
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