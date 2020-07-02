Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ

1 июля в России прошло голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Уже известны предварительные результаты.

Точные и подробные данные будут объявлены 3 июля.

Россия

По данным ЦИК, голоса распределились следующим образом: за – 77,92 %, против – 21,27 %.

Явка составила 67,97 %.

Краснодарский край

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, участие в голосовании приняли 3620194 избирателя, из них за одобрение поправок высказались 3219153 избирателя (88,92 %), против – 382712 (10,57 %) избирателей.

Динской район

По данным районной избирательной комиссии, в списки голосующих на момент окончания выборов внесено 106987 избирателей, из них приняли участие в голосовании 97530 избирателей. Явка составила 91,2 %. За одобрение поправок проголосовали 86602 избирателя (88,8 %), против – 10525 (10,79 %).

Все законы в связи с поправками в Конституцию будут приняты до конца июля.