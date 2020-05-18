Известны рекомендации работникам салонов красоты и парикмахерских

С 23 мая на Кубани свою работу возобновят салоны красоты и парикмахерские. Чтобы избежать заноса и распространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор подготовил для специалистов данной сферы перечень рекомендаций.

Прежде чем открыть салон или парикмахерскую, необходимо провести генеральную уборку с дезинфекцией помещения.

При входе клиентам рекомендуется измерять температуру бесконтактным градусником.

Обеспечить организацию кожными антисептиками для обработки рук, парфюмерно-косметической продукцией (лосьонами, гелями с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе) или салфетками для дезинфекции.

В салоны и парикмахерские запрещается впускать людей, которые не связаны с их деятельностью.

Контакты между специалистами и клиентами по максимуму ограничить.

Запись к мастерам красоты должна быть предварительной. Между посетителями необходимо соблюдать 20-минутный интервал (это минимум), чтобы они не пересекались. Если этого не удалось избежать и произошло скопление людей, нужно организовать ожидание на улице, соблюдая при этом социальную дистанцию 1,5 метра.

Если в помещении работают несколько специалистов, расстояние между ними и их клиентами должно быть тоже 1,5 метра. Для этого нанести разметку. Желательно организовать посменную работу сотрудников.

Ограничить перемещение специалистов в помещении во время обеденного перерыва и отдыха.

Запрещается обедать на рабочих местах и предлагать клиентам чай, кофе и т. п. Принимать пищу необходимо в специальной комнате с раковиной для мытья рук и антисептиком.

Обеззараживать воздух в организациях путем использования бактерицидных облучателей рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.

Сотрудники должны соблюдать правила личной гигиены: часто мыть руки с мылом, использовать антисептики.

Специалисты обязаны использовать средства индивидуальной защиты IV типа: пижаму, медицинский халат, шапочку, сменную маску или фильтрующий респиратор, перчатки, носки, тапочки или туфли. Ежедневно все это стирать.

Индивидуальные, моющие и дезинфицирующие средства индивидуальной защиты должны быть всегда в запасе на 5 дней.

Каждые два часа и после каждого посетителя необходимо проветривать помещение.

Регулярно проводить влажную уборку с дезинфекцией всех комнат. После обслуживания посетителей дезинфицировать дверные ручки, выключатели, подлокотники и т. д.

Дезинфицировать все инструменты после обслуживания каждого человека.

Специалистам необходимо подтверждать проведение дезинфекции, чтобы оценить объем, качество и своевременность проведенных мероприятий (фото- и/или видеофиксация).

Необходимо контролировать, чтобы и другие работники пользовались средствами индивидуальной защиты. Следить за их самочувствием, измерять температуру при появлении каких-либо изменений.

Лицам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, и беременным временно работать еще нельзя.

Не допускать к работе специалистов без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.