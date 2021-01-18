К 20 января температура снизится до 22 градусов мороза

Краевой гидрометцентр прогнозирует снижение температуры до 20 января. Сегодня в регионе ожидается снег, в отдельных районах – снегопад и сильная метель.

В ночь с 18 на 19 января температура понизится до -15 градусов, на 20 января – до -17 градусов, местами – до -22. Днем синоптики прогнозируют -5…-10 градусов.

По информации пресс-службы администрации Краснодарского края, 17 января на Кубани выпала треть среднемесячной нормы осадков.

Снижение температуры выпадает на церковный праздник – Крещение Господне. В этот день в народе принято окунаться в прорубь. Однако это не является церковным предписанием. Данную традицию люди совершают по собственной инициативе.

Архиерей Русской православной церкви митрополит Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в период коронавируса.

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», – поделился митрополит в эфире телеканала «Россия 24».